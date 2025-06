Algérie: Baccalauréat 2025 - Sadaoui supervise la sortie de l'équipe chargée de l'élaboration et de l'impression des sujets

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a supervisé, jeudi après-midi, à l'annexe de l'Office national des examens et concours à Kouba (Alger), la sortie de l'équipe chargée de l'élaboration et de l'impression des sujets du Baccalauréat session 2025, indique un communiqué du ministère.

L'équipe chargée de l'élaboration, de la révision, du contrôle et de l'impression des sujets de l'épreuve du Baccalauréat a parachevé sa mission après "un confinement total de 44 jours lors duquel les membres se sont entièrement consacrés à cette tâche minutieuse, avec tout ce qu'elle implique comme rigueur et sérieux".

A cette occasion, le ministre a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à tous les membres de l'équipe "pour les efforts laborieux fournis pour assurer la crédibilité de cet examen national et préserver le principe d'égalité des chances pour tous les candidats", affirmant que "le travail qu'il ont accompli traduit effectivement les valeurs d'engagement et de discipline dont fait montre le personnel du secteur de l'Education nationale".

M. Sadaoui a également salué "l'engagement et la mobilisation de tous les secteurs ministériels qui ont accompagné le ministère de l'Education nationale dans l'encadrement et l'organisation des examens scolaires nationaux, ainsi que les corps de sécurité et militaires au niveau central et local, qui veillent constamment à assurer toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce rendez-vous national important, ce qui reflète l'esprit de solidarité institutionnelle, et renforce la confiance en l'école algérienne".

Il a, en outre, affirmé que la session du Baccalauréat de cette année était "à la hauteur et a connu l'adhésion de nombreux secteurs et acteurs, ce qui a contribué à créer une atmosphère positive et saine durant les jours d'examen, suscitant une grande satisfaction chez les candidats". Il a relevé que "les cas de fraudes enregistrés n'ont pas affecté le bon déroulement des épreuves".

Il a, par ailleurs, indiqué que le ministère s'attelait à "classer les établissements scolaires en fonction des résultats obtenus lors de cette session, et ce, dans le but de promouvoir la qualité de l'enseignement".