Guinée: 18 mois après l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum, l'indemnisation des sinistrés se fait attendre

Il y a exactement 18 mois, l'explosion et l'incendie du grand dépôt de carburant de la commune de Kaloum, une commune de Conakry, faisaient 25 morts et plus de 200 blessés, mais aussi de très importants dégâts matériels qui ont paralysé l'économie de la Guinée. Si, à l'époque, les autorités avaient annoncé l'ouverture d'enquêtes judiciaires, une partie des sinistrés attend toujours d'être indemnisée.

Il est 00h05, ce 18 décembre 2023, quand une forte détonation réveille les habitants de Kaloum, l'une des communes de la capitale guinéenne, Conakry. Le grand dépôt de carburant qu'elle abrite vient d'exploser, déclenchant un incendie qui provoque d'importants dégâts dans le quartier de Coronthie.

Le bilan de la catastrophe se révèle très lourd : tandis que sur le plan humain, on dénombre 25 morts, plus de 200 blessés, et des milliers de sinistrés, d'importants dégâts sont également signalés sur le plan matériel. Sans attendre, le procureur de la République annonce l'ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires, non seulement pour des faits présumés d'incendie volontaire, mais aussi pour destruction, homicide et coups et blessures volontaires.

Si le gouvernement guinéen avait annoncé avoir lancé l'indemnisation des victimes cinq mois seulement après le drame, aujourd'hui encore pourtant, certains sinistrés vivent toujours dans des logements inachevés et précaires en cette saison des pluies. En cause notamment : un manque d'accompagnement des autorités, selon le comité des sinistrés des hydrocarbures de Kaloum. Joint par RFI, le service communication de la Primature assure, lui, que le processus suit son cours.