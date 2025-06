Egypte: Mohamed Salah nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League

Déjà sacré en 2018 et 2022, Mohamed Salah est nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League, décerné par l'Association des footballeurs professionnels (PFA). L'international égyptien pourrait être le premier à réaliser le triplé.

L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, figurait vendredi 20 juin parmi les six joueurs nominés pour le titre de Joueur de l'année décerné par la PFA.

Le joueur de 33 ans a joué un rôle clé dans le triomphe de Liverpool en Premier League la saison dernière, avec 29 buts et 18 passes décisives. Champion d'Angleterre avec Liverpool, Mohamed Salah et son club ne participent pas au Mondial des clubs qui a lieu actuellement aux Etats-Unis. Le club de l'Égyptien n'y est pas qualifié.

La star égyptienne a été élue Footballeur de l'année par la Football Writers' Association (FAA) - avec près de 90 % des voix, soit la plus grande marge de victoire de ce siècle - et est le grand favori pour remporter le prix de la PFA et succéder à Phil Foden.

Salah est rejoint sur la liste des finalistes par son coéquipier à Liverpool, Alexis Mac Allister, Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), l'attaquant de Newcastle, Alexander Isak, et le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes.

Auteur de 29 buts et 18 passes décisives cette saison en Premier League, un record dans le championnat d'Angleterre, l'ailier de 32 ans a connu une fin de saison plus difficile et profite désormais de plusieurs semaines de vacances avant de se préparer pour la reprise.

La cérémonie de remise des prix de cette année aura lieu à Manchester le 19 août.