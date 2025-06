Ile Maurice: Wanda diamond league - Jérémie Lararaudeuse dans la cour des grands à Paris

Il nous a fait rêver avec ses foulées tonitruantes depuis le coup d'envoi de la saison estivale sur piste. Cette semaine, Jérémie Lararaudeuse atteindra l'un des plus grands objectifs de sa carrière lorsqu'il prendra le départ, ce vendredi, du huitième meeting de la Wanda Diamond League de la saison à Paris. En pulvérisant le record national mauricien du 110 m haies avec un temps de 13s31, il s'est ouvert les portes de l'élite mondiale.

À seulement quatre centièmes des minima requis pour les Championnats du monde, qui se tiendront du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo, cette performance, réalisée le 10 juin lors duMeeting Premium de Montreuil, a propulsé la carrière de Lararaudeuse dans une toute nouvelle dimension. À quelques jours de l'événement, sa participation a été confirmée: le Mauricien côtoiera les plus grands noms de l'athlétisme mondial sur le 110 m haies du Meeting Wanda Diamond League de Paris.

La Wanda Diamond League est le circuit élite de l'athlétisme mondial. Elle comprend 15 des épreuves les plus prestigieuses du calendrier international. Les athlètes s'y affrontent lors de 14 meetings qualificatifs, dans le but d'accéder à la finale, qui se déroulera sur deux jours à Zurich, les 27 et 28 août 2025.

Le hurdler se retrouvera parmi le gratin mondial à Paris

Détenteur de la 32e meilleure performance mondiale ainsi que de la deuxième meilleure performance africaine de l'année, son chrono de 13s31 l'a également hissé dans le top 10 des meilleurs temps africains de tous les temps sur 110 m haies. Il occupe désormais la 7e place de ce classement, après que le Sud-Africain John Adesola a réalisé un chrono de 13s28, le 13 juin, aux États-Unis.

Face au gratin mondial ce vendredi à Paris, Jérémie Lararaudeuse, pensionnaire du Nantes Métropole Athlétisme en France, a indiqué sur les réseaux sociaux : «Mon objectif est de reconfirmer le chrono réalisé il y a une semaine, aller chercher les minima pour les Mondiaux et surtout passer le premier tour. Le premier tour de la Diamond League est semblable à une demi-finale des Championnats du monde. Donc, si je passe ce tour, cela me mettra en avant et me donnera confiance pour le rendez-vous de Tokyo en septembre, où le but sera d'aller chercher un top 8.»

Rude opposition au 110m haies

Pour sa première invitation à la Wanda Diamond League, le Mauricien devra affronter un plateau exceptionnel, mené par le champion olympique du 110 m haies, Grant Holloway. Ce dernier retrouvera vendredi le lieu de son plus grand triomphe, aux côtés des stars françaises de la discipline, Cyréna SambaMayela et Wilhem Belocian. Holloway sera l'un des six champions olympiques en titre présents en France pour le Meeting de Paris.

L'Américain avait décroché l'or en 12s99 à Paris 2024, consolidant ainsi son statut de meilleur spécialiste mondial du 110 m haies, ajoutant un titre olympique à ses trois sacres mondiaux et à son Diamond Trophy 2022. Trois ans après son dernier titre sur le circuit, il est en quête d'un nouveau sacre et a déjà pris part aux meetings de Xiamen, Shanghai et Silésie.

À Paris, il affrontera notamment la star locale Wilhem Belocian, récemment médaillé d'argent derrière Holloway sur 60 m haies aux Mondiaux en salle de Nanjing, et vainqueur du Meeting Premium de Montreuil.