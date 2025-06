Togo: La Banque africaine de développement renforce son partenariat avec la société civile

LIBREVILLE — La Banque africaine de développement (BAD) a organisé, le 3 juin 2025 à Lomé, sa toute première journée portes ouvertes pour les organisations de la société civile au Togo. L'événement a réuni des représentants du gouvernement, une trentaine d'organisations de la société civile (OSC) nationales et internationales, ainsi que le personnel de la Banque, tous dédiés au renforcement de la collaboration pour le développement au Togo.

Les personnalités clés de l'événement ont toutes souligné cette vision partagée :

À l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances du Togo, Stéphane Akaya, a souligné l'importance de la société civile : « cette journée portes ouvertes avec la Banque africaine de développement réaffirme notre engagement conjoint en faveur d'un progrès inclusif et transparent. Nous cherchons à renforcer un partenariat tripartite, où la société civile est engagée de la conception à l'évaluation pour assurer un développement efficace et centré sur les populations. »

Pour Wilfrid Abiola, responsable du bureau pays du Groupe de la Banque au Togo, « le Groupe de la Banque africaine de développement maintient son engagement à renforcer la collaboration avec la société civile togolaise, qui est un acteur clé du développement durable.

La journée portes ouvertes des OSC à Lomé avait pour objectif d'améliorer la collaboration entre la Banque et la société civile à travers un partage d'informations sur les procédures et projets de développement de l'institution au Togo. Elle visait également à promouvoir les échanges sur l'implication des organisations de la société civile dans toutes les phases des projets financés par la Banque : de la planification à la préparation et le suivi de la mise en oeuvre, incluant les supervisions et l'achèvement.

« Nous souhaitons renforcer notre partenariat avec les organisations de la société civile au Togo, encourager un dialogue ouvert et favoriser leur pleine participation aux projets que nous soutenons », a souligné Zeneb Touré, cheffe de la Division société civile et engagement communautaire de la Banque africaine de développement.

Minemba Traore, chargé supérieur de la société civile pour l'Afrique de l'Ouest au sein du Groupe de la Banque, a partagé des informations sur l'engagement de l'institution avec les OSC, tandis que Ndey Oley Cole, chargée supérieure des programmes du Département genre, femmes et société civile, a présenté unz synthèse des échanges.

Les principaux résultats et prochaines étapes des discussions comprennent :

Une implication plus grande de la société civile : les OSC devraient être incluses dans toutes les phases des projets de développement.

Des efforts conjoints pour créer une plateforme formelle pour des discussions continues entre la Banque, le gouvernement et les organisations de la société civile.

Un renforcement des capacités pour soutenir les groupes de la société civile par des formations en suivi et évaluation de projets, en rédaction de propositions de financement et en développement de stratégies d'accès aux marchés.

Une communication renforcée : la Banque s'engage à partager de manière plus dynamique et accessible les informations relatives à ses activités au Togo afin de mieux répondre aux attentes de ses partenaires et du grand public.

Une promotion de l'inclusion sociale et de la diversité pour s'assurer que les jeunes et les femmes sont davantage impliqués dans les efforts de développement.

Une élaboration d'un plan d'action détaillé, incluant des livrables concrets et des échéances claires, pour assurer le suivi et la mise en oeuvre effective des engagements pris.

Cette journée portes ouvertes a posé les bases de partenariats plus étroits, visant à offrir des espaces d'échange, de consultation et de collaboration entre la Banque, les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes au Togo.

Ceci permet à la Banque africaine de développement de mieux comprendre les priorités locales, de discuter des possibilités de partenariat et de recevoir les avis de la société civile sur les projets qu'elle finance au Togo.

L'initiative est alignée sur le Plan d'action pour l'engagement de la société civile 2024-2028 du Groupe de la Banque, approuvé en 2024. Dans le cadre du pilier 3 de ce plan d'action, une attention particulière est accordée au renforcement du dialogue avec les organisations de la société civile dans les pays. L'organisation de journées ouvertes à la société civile dans les pays membres régionaux (PMR) est un mécanisme clé pour rendre opérationnel cet engagement. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).