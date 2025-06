Ile Maurice: Primaire - Des unités intégrées renforcées pour les enfants autistes

Le système éducatif continue de répondre aux besoins des enfants en situation de handicap, notamment ceux atteints d'autisme. C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, à la députée Anabelle Savabaddy, qui s'inquiétait du manque de classes spécialisées dans des écoles primaires. Actuellement, 69 enfants autistes fréquentent 12 écoles primaires dotées d'unités intégrées pour l'éducation spécialisée (Special Education Needs), dirigées par des éducateurs formés. Les enfants disposent de services de thérapie, de repas chauds, de tablettes électroniques, du soutien d'assistants pédagogiques et carers en plus du transport gratuit.

Environ 30 enfants autistes intégrés dans des classes ordinaires au primaire bénéficient aussi d'assistants et participent aux activités parascolaires - musicales, sportives et éducatives. Tous ces enfants accèdent aux services de thérapie dans les sept centres de développement de ressources pour besoins éducatifs spéciaux. Le Budget 2025-26 prévoit Rs 8 millions pour moderniser ces sept centres et créer cinq nouvelles unités dans des écoles primaires, en soulignant que les procédures de leur mise en place ont commencé.