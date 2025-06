Cote d'Ivoire: 2e congrès ordinaire du Rhdp/Patrick Achi (président du congrès) - « Nous sommes prêts »

Plusieurs cadres du Rhdp ont effectué une visite de prospection des différents sites qui vont accueillir le 2è congrès du Rhdp.

Tout est fin prêt. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) peut valablement organiser son deuxième congrès ordinaire, le samedi 21 juin 2025. Le comité d'organisation de ce grand rassemblement, présidé par le ministre Amedé Kouakou, a mis tout en oeuvre pour que les houphouëtistes puissent communier avec leur champion, le Chef de l'État, Alassane Ouattara.

Le vendredi 20 juin 2025, plusieurs cadres du parti au pouvoir ont effectué une visite de prospection au Parc des expositions de Port-Bouët et au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, les deux sites qui vont accueillir l'événement. Sept mille personnes sont attendues au Parc des expositions de Port-Bouët et 70 000 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé.

Au terme de cette visite de terrain, le président du congrès, Patrick Achi, s'est montré confiant quant à la mobilisation des militants du Rhdp. « Nous sommes prêts, extrêmement satisfaits des différents sites qui nous ont été présentés, des dispositions qui sont prises, de l'organisation de l'événement, ainsi que des personnes mobilisées. Il reste encore quelques ajustements, mais je pense que d'ici à demain (samedi 21 juin 2025), tout sera finalisé », a-t-il rassuré.

Entouré des différents responsables des comités d'organisation, Patrick Achi s'est également prononcé sur les dispositions prises pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic autour des lieux du congrès : « Des dispositions ont été prises avec le comité d'organisation, les services techniques concernés et l'administration, notamment pour gérer les zones où la circulation est habituellement dense, comme Port-Bouët, le boulevard de l'aéroport, et bien sûr, pour le dimanche 22 juin 2025 dans la zone de N'Dotré, aux alentours du stade d'Ebimpé. Les mesures ont été convenablement arrêtées. Tout devrait se dérouler dans les règles. »

Concernant la gestion du flux des participants (60 000 attendus dans les tribunes et 10 000 sur la pelouse couverte du stade d'Ebimpé), Patrick Achi a précisé : « Des aménagements, notamment des écrans géants, ont été mis en place pour permettre à ceux qui ne pourront pas accéder à l'intérieur du stade de suivre le rassemblement à distance ou en ligne. » Et de se réjouir d'avance de la mobilisation : « Nous espérons, quoi qu'il en soit, accueillir le plus grand nombre possible et vivre ensemble ce moment dans la paix. »

Satisfait de l'organisation, le président du congrès a lancé un appel aux militants. « Depuis la période des pré-congrès, des appels ont été lancés aux militants. Nous sommes, à ce stade, relativement satisfaits de l'enthousiasme et de la mobilisation. Nous ne doutons pas que nous aurons du mal à accueillir du monde », a-t-il avancé.

Étaient présents lors de cette visite, le président du directoire du Rhdp, Koné Kafana ; les ministres d'État Téné Brahima Ouattara et Anne Désirée Ouloto ; la ministre Mariatou Koné, présidente du comité scientifique du 2e congrès ordinaire, ainsi que des membres du directoire du Rhdp et des militants du parti au pouvoir.