Ile Maurice: Kugan Parapen - Un comité pour revoir les avantages des élus

Le ministre délégué à la Sécurité sociale et la Solidarité nationale, a rappelé la situation désastreuse de la dette publique, estimée à 90 % du PIB. «On s'attendait à hériter d'une maison en mauvais état, nous avons hérité d'une maison en ruine», a lancé l'élu de ReA. Kugan Parapen a exprimé sa surprise que Moody's n'ait pas encore baissé la notation du pays, surtout après la découverte de la falsification des chiffres par l'ancien régime. Un downgrade serait néfaste pour les secteurs financier et bancaire, mais aussi sur l'économie en général.

Kugan Parapen estime que «la réforme de la BRP est cruciale pour pouvoir ramener la dette publique à un niveau plus soutenable. Ces économies conséquentes vont permettre au pays d'investir massivement dans des secteurs clés pour booster la productivité et relancer la croissance».

Et là, il aura surpris plus d'un en évoquant les avantages accordés aux ministres et junior ministers. Il soutient «qu'il est difficile de demander à un travailleur touchant le salaire minimal de sacrifier quelques années supplémentaires de sa vie pour le pays alors que nos privilèges demeurent intacts». Il suggère donc qu'un comité soit institué pour se pencher sur les per diem, duty free et autres avantages des élus et fasse des propositions concrètes dans les plus brefs délais. Pour terminer, Kugan Parapen a démenti les propos de l'opposition sur un supposé démantèlement de l'État providence par le gouvernement.

«Pendant dix ans, ils ont détruit ce que notre peuple a pris plus de 50 ans à construire.» «Les mesures courageuses porteront leurs fruits dans quelques années, mais pour l'heure il nous faut faire des sacrifices, car nous avons un pont vers l'avenir à construire et un welfare state à préserver.»