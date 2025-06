Ile Maurice: Véronique Leu-Govind - «Créer une societe plus équitable et plus digne»

La ministre déléguée aux Arts et à la Culture a exprimé sa foi en la responsabilité collective pour redresser le pays sur les plans économique et moral. Ce Budget vise à créer une société plus équitable et plus digne et traduit une volonté claire de replacer la culture au coeur du projet national.

Elle a souligné le potentiel de coopération entre Maurice, Rodrigues et La Réunion dans le domaine culturel pour s'enrichir mutuellement, renforcer la formation culturelle, inspirer la structure professionnelle et stimuler les échanges à travers des résidences communes, des festivals et des projets.

Véronique Leu-Govind a évoqué les femmes au foyer, «ces héroïnes invisibles, trop souvent oubliées, qui nous ont élevés, éduqués, et transmis les vraies valeurs. Elles n'ont pas toujours eu la chance d'aller à l'école, mais elles nous ont transmis la vérité, le respect et surtout la discipline». Elle salue ainsi la création du comité qui va revoir les soutiens aux personnes âgées entre 60 et 65 ans et qui inclut les femmes au foyer. Concernant la pension, elle a évoqué une mesure certes impopulaire, mais nécessaire pour que dans 10 ou 20 ans, nos aînés puissent encore bénéficier d'une pension. «Mais nous devons également revoir l'ensemble des privilèges accordés aux serviteurs de l'État.»

Elle a mis l'accent sur le dialogue et l'écoute et a dit que si elle devait choisir entre un «gouvernement impopulaire mais responsable et un gouvernement populaire mais voleur, je préfère rester dans un gouvernement impopulaire. À la fin, ce n'est pas la popularité qui fait la grandeur d'un mandat. C'est l'intégrité, la justice et le respect du peuple». Elle a terminé son discours en saluant le courage du Premier ministre pour présenter un «Budget difficile et impopulaire. Mais il faut avoir du cran, que d'autres n'ont pas eu».