Ile Maurice: Taekwondo - Compétition de haute facture au gymnase Pandit Sahadeo

Le tournoi qui s'est déroulé à Vacoas le 15 juin dernier a été une première dans l'histoire de Maurice. Il a été non seulement de haut niveau, mais a aussi permis de renforcer indirectement les liens entre la Corée du Sud, d'où le taekwondo est originaire, et notre pays.

∎ Anne Julie César et Chettan Etty ont remporté le poomsae en duo chez les seniors.

Cela fait 52 ans que le Taekwondo a été introduit à Maurice par le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, 9e Dan de Taekwondo. Sans le faire exprès, en faisant cela, le Mauricien a propagé aux pratiquants mauriciens un pan de la culture coréenne. C'est ce qu'a en partie soulevé dans son discours, Son Excellence l'Ambassadrice de Corée à Madagascar, madame Park Ji Hyun (accréditée également pour les Comores et Maurice). «Il y a un an, c'est aux Comores qu'un tournoi du même genre a été organisé avec la collaboration de l'Ambassade de Corée. Cela dit, au départ j'ignorais qu'il y avait autant de pratiquants de taekwondo à Maurice. Nous avons alors décidé que l'Ambassador's Cup se tiendrait cette année à Maurice. C'est la première fois qu'une Korean Ambassador's Cup se tient sur le sol mauricien et mon souhait est que cette compétition puisse se renouveler dans le futur. Le Taekwondo joue un grand rôle en renforçant les liens entre Maurice et la Corée du Sud» a affirmé l'Ambassadrice de Corée, qui n'a eu de cesse de remercier la Fédération Mauricienne de Taekwondo ainsi que le Grand Maître Mario Hung Wai Wing. Le pionnier du Taekwondo, quant à lui, pense que cette compétition pourrait être tenue tous les deux ans.

∎ Le Grand Maître Hung Wai Wing recevant un trophée de l'Ambassadrice de Corée Park Ji Hyun.

De son côté, le Grand Maître Sylvestre Yan Too Sang, 8e Dan de Taekwondo - qui a beaucoup oeuvré pour l'organisation de ce premier Korean Taekwondo Poomsae Ambassador's Cup - nous a donné quelques informations sur cet évènement. «Il y a eu 150 participants issus de 32 clubs. Cela nous a pris deux mois pour organiser cette compétition. Ce sont les meilleurs qui sont venus. Chaque école a désigné un participant par catégorie pour y participer. Nous pouvons affirmer que ce sont les meilleurs éléments de chaque école qui sont venus. Nous avons voulu faire la compétition comme à l'international en ayant recours à un 'système éliminatoire' où chaque participant était jugé par rapport à son adversaire,» explique Sylvestre Yan Too Sang.

∎ Jessica Arivelo a été désignée vainqueur en individuel chez les juniors.

À noter que 16 catégories étaient concernées : les para-taekwondoïstes ainsi que les cadets, minimes, juniors et seniors (Mauriciens comme Rodriguais) ont concouru en individuel. Les organisateurs n'ont pas oublié les poomsae en équipes (trois taekwondoïstes par équipes) ou en exécutés en duo. Enfin, le Grand Maître Mario Hung Wai Wing a relevé que nombre de participants à cette Ambassador's Cup étaient d'un très bon niveau. Mais exigeant comme de coutume, il est d'avis qu'ils doivent progresser davantage. Tout en remerciant l'Ambassadrice de Corée de son soutien pour l'organisation de ce tournoi, il a salué les efforts de «tous les officiels qui ont donné corps et âme pour faire de ce championnat un succès».

∎ Chez les dames, c'est la para-taekwondoïste rodriguaise Jane Stellie Begue qui a gagné (c).

∎ Chettan Etty (à g.), Anne Julie César et Sheldon Yan Too Sang ont remporté le poomsae par équipes seniors.

∎ Laurent Frappier, champion chez les minimes en individuel, recevant son trophée de l'Ambassadrice de Corée.

∎ Les cadettes Digeni Xilin (g) et Aurelia Chung Tick Kan exécutant un coup de pied haut en finale de leurs catégories.

∎ Sheldon Yan Too Sang (à g.) l'a emporté chez les U40 face à Leevan Kowleesuree.

∎ Chez les para-taekwondoïstes, le Rodriguais Espiegle Armanel (c) l'a emporté haut la main.

∎ La cadette Digeni Xilin recevant son trophée des mains de l'Ambassadrice de Corée, Park Ji Hyun.

∎ Le trio Ibrahim Wazheerkan (à g), Jameel Adacen et Joshua Gangaram ont remporté le poomsae par équipes chez les juniors.

Ils ont dit

Sheldon Yan Too Sang, vainqueur en U40 : «Cela fait un moment que je n'ai pas participé à une compétition locale. Je me sentais stressé au début. Mais après le premier match, cela s'est mieux passé pour moi. Je dois m'améliorer au niveau de la balance car dans certains mouvements je n'ai pas pu appliquer la force nécessaire comme je le voudrais. Ce sera pour la prochaine fois. Dans un mois, je partirai pour la Corée du Sud pour le Chuncheon Korea Open, pas loin de Séoul. Je serai dans la catégorie U40 en poomsae».

Anne Julie César, vainqueure en U30 : «Selon moi, le plus important quand on exécute un poomsae c'est la détermination. À chaque fois que l'on monte sur un tatami, c'est l'occasion pour tout un chacun de montrer de quoi il est capable et de montrer sa passion. Je mets toute la force que j'ai dans le poomsae malgré le stress. Dans le futur, j'aimerais continuer dans le domaine international».

Résultats

Para Female

Jane Stellie Begue (Rodrigues Regional Taekwondo Club); Chitrashi Caussy (Taekwondo Self Defence Academy); Milena Eugénie (Taekwondo Self Defence Academy); Shanice Zama (Vacoas Taekwondo Club).

Para Male

Espiegle Armanel (Rodrigues Regional Taekwondo Club); Manchee Himesh Ramana (Taekwondo Self-Defence Academy); Toushav Mandhoo (Taekwondo Self-Defence Academy); Makesh Gohee Taekwondo Self-Defence Academy).

Individual Minime Female:

Sia Digumber (Tkd Sports Club Rose Hill); Erin Lieutier (Shape Tkd Sports Club); Alyssa Catherine (Tkd Eagles); Sophie Ng (Stayfan Tkd Club).

Individual Minime Male:

Laurent Frappier (Eau Coulée Taekwondo Club) ; Luan Appadu (Tigers Tkd Club Highlands); Harsh Nath, Varma (Castel Art of Tkd); Joshua Vithilingem (Tkd Sports Club Rose Hill).

Individual cadet Female:

Digeni Xilin (Eau Coulée Tkd Club) ; Aurelia Chung Tick Kan (Tkd Sports Club Rose Hill); Amy Patrou (Stayfan Tkd Club); Melody Cannoo (Tkd Sports Club 4 Bornes).

Individual cadet Male:

Dhanish Sookaul (Eau Coulée Tkd Club); Jaydon LI (Tkd Sports Club, 4 Bornes); Dylan Lau (Tkd Sports Club Rose Hill); Krishna Saulick (Togers Tkd Club Highlands).

Individual Junior Male:

Ibrahim Wazeerkhan (Stayfan Tkd Club); Jameel Adacen (Tkd Sports Club Rose Hill); Joshua Gangaram (Shape Tkd Sports Club); Feizaan Joomun (Tkd Self Defence Academy).

Individual Junior Female :

Jessica Arivelo (Tkd Sports Club Rose Hill); Kritika Santchurn (Eau Coulée Tkd Club); Hadiyaah Husnoo (Tkd Sports Club 4 Bornes); Veushni Singapah (Tkd Self Defence Academy).

Individual U30 Female:

Anne Julie César (Tkd Sports Club Rose Hill); Shaivi Jeepah (Tkd Self Defence Academy); Sajana Saukool (Eau Coulée Tkd Club); Meghanaa Roopowa (Shape Tkd Sports Club).

Individual U30 Male:

Chettan Etty (Tkd Sports Club Rose Hill); Veersingh Jeetun (Roches Noires Tkd Sports Club); Brandon Yan Too Sang (Tkd Sports Club Rose Hill); Pravek Hauzaree (Tkd Self Defence Academy).

Individual U40 Female:

Chandrina Imrit (Tkd Club Rose Belle); Martine Joseph (Vacoas Tkd Club).

Individual U40 Male:

Sheldon Yan Too Sang (Tkd Sports Club Rose Hill); Leevan Kowleesuree (Tkd Eagles); Sarwan Bangar (Tkd Self Defence Academy); Kushal Jugurnauth (Eau Coulée Tkd Club).

Junior- Team Poomsae:

Jameel Adacen - Ibrahim Wazheerkan - Joshua Gangaram (Taekwondo Sports Club Rose Hill). Feizaan Joomun - Veyushni Singapah - Dhruv Kasory (Taekwondo Self-Defence Academy). Selvy Andy - Kritika Saintchurn - Digeni Xilin (Eau Coulée Taekwondo Club). Avishka Aleear - Kareena Bhagwan - Bhavna Sia Bundhoo (Triolet Taekwondo Club).

Senior - Team Poomsae:

Sheldon Yan Too Sang - Chettan Etty - Anne Julie César (Taekwondo Sports Club Rose Hill). Sarwan Bangar; Shaivi Jeepah; Thaileenam Calinghee (Taekwondo Sports Club Rose Hill). Yovila Ponnen; Chandrima Imrit; Luvlesh Ransurrun (Fit-I Taekwondo Club Rose Belle). Kushal Jugurnauth; Ashley Hyderkhan; Kentish Thumanah (Eau Coulée Taekwondo Club).

Paires Junior Black:

Joshua Gangaram - Jessica Arivelo (Tkd Sports Club 4 Bornes). Jameel Adacen - Hadiyaah Husnoo (Tkd Sports Club Rose Hill). Feizaan Joomun - Veyu Singapah (Tkd Self Defence Academy). Fabien Thisbe - Anya Rampadaruth (Tkd Club Rose Belle).

Paires Senior Black: