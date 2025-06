Ile Maurice: Stéphane Adam - «Je donnerai ma version en cour sous serment»

Stéphane Adam a de nouveau été arrêté hier par les enquêteurs de l'Anti-Money Laundering Unit (AMLU), dans le cadre de l'enquête sur Menlo Park Ltd. Il est accusé d'avoir fourni de fausses informations au sujet d'un ordinateur portable jugé crucial. Une charge provisoire d'entrave à la justice (perverting the course of justice) a été retenue contre lui. À sa sortie de la cour de Port-Louis, où il a comparu hier, Stéphane Adam a déclaré : «Je donnerai ma version des faits en cour sous serment.» La police n'ayant pas objecté à sa remise en liberté, il a été libéré contre une caution de Rs 50 000 et une reconnaissance de dette de Rs 100 000.

Ses avocats comptent contester cette accusation, faisant valoir que le vol présumé de l'ordinateur portable est survenu deux mois avant l'ouverture officielle de l'enquête. Lors de son arrestation initiale en mars, Stéphane Adam avait remis un téléphone portable aux autorités. Mais les enquêteurs recherchent toujours un second smartphone et l'ordinateur manquant, soupçonnés d'avoir servi à des transactions financières douteuses évaluées à Rs 10,4 millions. Cette somme représenterait une partie des Rs 45 millions injectées par la Mauritius Investment Corporation (MIC) dans Menlo Park Ltd sous forme de participation au capital, le 29 octobre 2024 - à peine deux semaines avant les élections. Stéphane Adam a affirmé que les appareils volés se trouvaient dans sa voiture, stationnée et non verrouillée à Coromandel, en novembre 2024. Il dit avoir signalé la perte au poste de police de la localité. Cependant, bien qu'invité à enregistrer une plainte formelle, il ne l'a jamais fait. Cette omission soulève des doutes sur la crédibilité de la version avancée et le vol considéré par les enquêteurs comme un possible cas de vol qualifié (larceny).

Après deux arrestations précédentes dans l'affaire du prêt controversé de Rs 45 millions accordé par la MIC à Menlo Park Ltd, Mary-Queenie Adam et son frère Stéphane avaient été arrêtés par le CCID en mars. Tous deux sont directeurs de Pulse Analytics, une filiale de la société Menlo Park Ltd, et ont comparu devant le tribunal de Port-Louis sous une charge provisoire de conspiracy to defraud (complot en vue de frauder). Menlo Park Ltd avait obtenu ce prêt avant les élections, bien que sa demande initiale avait été rejetée. Peu après le décaissement des fonds, une somme de Rs 10,2 millions avait été transférée par Menlo Park Ltd vers deux comptes bancaires appartenant à Stéphane et Mary-Queenie Adam. Les Rs 34 millions restantes sont gelées, depuis la fin de l'année 2024, dans une banque commerciale.

Par ailleurs, Marie Queenie Adam s'est rendue, hier, dans les locaux de l'AMLU pour faire une déclaration complémentaire.