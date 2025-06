Ile Maurice: Farhad Aumeer - Pour une réforme profonde du système de santé

Pour le député, ce Budget est tourné vers l'avenir par une rupture avec les dérives passées, marquant un tournant après une décennie de mauvaise gestion financière et sanitaire. Il salue les engagements clairs à un retour de l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans, une réduction de la dette et la mise en place de garde-fous réglementaires.

Mais c'est sur la santé que Farhad Aumeer s'est montré le plus prolixe. Le médecin salue un changement de paradigme : l'investissement dans le capital humain et la prévention plutôt que dans les infrastructures avec le recrutement de 1 000 infirmiers, la relance du projet e-health, la création de centres de dépistage du diabète et du cancer, ainsi qu'une d'Ombudsperson pour les cas de négligence.

Il s'est longuement attardé sur les importations parallèles de médicaments qu'il soutient, à condition d'être rigoureusement encadrées. Cela permettrait de casser les prix abusifs pratiqués comme le Crestor, vendu à Rs 1 300 à Maurice mais disponible à Rs 650 à l'étranger - et d'ouvrir la voie à un système de type Pharmacare, garantissant un accès élargi aux traitements. Mais le député met en garde contre les dérives possibles : importation de produits falsifiés, corruption dans les processus d'enregistrement et copinage au Pharmacy Board. Il appelle à la création d'un laboratoire de contrôle de haut niveau, à l'image de la FDA, et à une plus grande transparence dans la chaîne de distribution des médicaments. « Ce Budget n'est pas électoraliste, il est courageux », a-t-il soutenu, citant Camus : «Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible.»