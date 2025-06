Cote d'Ivoire: Golden Impact 6 - Les clés de la réussite des jeunes entrepreneurs exposés

L'entrepreneuriat jeune était au coeur des discussions, le samedi 14 juin 2025, au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. L'accompagnement de l'État, l'implication des grandes entreprises et la place des jeunes ont constitué les principaux sujets abordés lors de cette rencontre.

Plus de 1 000 participants issus des sphères publique, privée et entrepreneuriale ont pris part à cet important événement, dans le cadre d'un dialogue stratégique de haut niveau sur l'avenir des jeunes entreprises en Côte d'Ivoire. Un panel a réuni plusieurs modèles de réussite autour du thème suivant : « L'entrepreneuriat, comment le réussir ? »

Au cours des échanges, Marie-Odile Gondo, Biagui Koïta et Yasmine Diarrassouba ont partagé leurs expériences en tant que managers. Ils ont unanimement souligné qu'il n'existe pas de recette miracle pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ils ont exhorté l'auditoire à formaliser leurs activités afin de bénéficier des avantages offerts par l'écosystème entrepreneurial. Ils ont également insisté sur l'importance de la formation, de la recherche dans son secteur d'activité et du développement de relations solides avec les ministères stratégiques. L'une des clés évoquées réside dans l'excellence du travail accompli et la capacité à apporter de la valeur aux clients.

Ayant pour thème « Stratégie pour booster les jeunes entreprises : la place de l'État et des grandes entreprises », cette édition 2025 a permis d'ouvrir un espace de réflexion stratégique et d'engagement collectif. L'objectif était de mettre en lumière les rôles respectifs des institutions publiques, des groupes économiques structurants et des jeunes entrepreneurs dans la dynamique de croissance du pays.

En réunissant l'ensemble des parties prenantes, Golden Impact 6 a favorisé une meilleure articulation entre les politiques publiques, les stratégies d'entreprise et les initiatives entrepreneuriales, afin d'accélérer l'intégration des jeunes entreprises aux grands enjeux économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire.