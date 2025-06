Algérie: Ghardaia - Retour du premier groupe de pèlerins

GHARDAIA — Le premier groupe de pèlerins de la wilaya de Ghardaia et El Meneaa est arrivé, jeudi soir, à l'aéroport International Moufdi-Zakaria de Ghardaia, de retour des lieux saints de l'Islam après avoir accompli les rites du hadj au titre de la saison 1446 hégire/2025.

Ce premier groupe composé de 374 hadjis a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport Moufdi-Zakaria par le wali de Ghardaia, Abdellah Abinouar en présence des autorités locales.

Plusieurs éléments de la Protection civile, des services des douanes, Scouts musulmans et du Croissant-Rouge algériens ont été mobilisés pour assurer, dans de bonnes conditions l'accueil et faciliter l'organisation et la prise en chargé des hadjis pour rejoindre leurs familles.

Des pèlerins approchés par l'APS ont exprimé leur satisfaction quant aux facilitations mises en place au niveau de l'aéroport par les autorités ainsi que l'organisation et les moyens mobilisés pour leur séjour dans les lieux saints de l'Islam.

Quatre (4) vols ont été programmés au départ et retour via l'aéroport Moufdi Zakaria de Ghardaia pour transporter 1353 hajis des wilayas de Ghardaia et El Meneaa, signale-t-on.