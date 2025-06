Algérie: Baddari inaugure le premier centre civil de télé pilotage au niveau national

TIPASA — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a procédé, jeudi, au Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) de Bou Ismaïl (Tipasa), à l'inauguration du 1er centre civil de télé pilotage au niveau national.

Le ministre, qui était accompagné du wali de Tipasa, Ali Moulai, a déclaré que l'inauguration de ce centre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à "renforcer le rôle de l'université dans l'économie nationale en valorisant les résultats de la recherche et en les matérialisant sous forme de projets économiques dotés d'une valeur ajoutée pour le développement national".

Il a ajouté que ce centre est "le fruit de la décision ayant permis aux centres de recherche scientifique de créer des entreprises économiques publiques sous leur tutelle, dans le but de valoriser les résultats de la recherche".

Ce centre, premier du genre, est spécialisé dans la formation de télé-pilotes, la formation des formateurs de télé-pilotes, ainsi que la réalisation de tests techniques et expérimentaux sur les drones fabriqués sur commande. Il délivre des certificats de conformité et d'agrément pour les drones fabriqués localement, en plus d'un certificat reconnu de télé-pilotage de drones, selon les explications du ministre.

M. Baddari a, également, procédé à l'inauguration d'un centre d'homologation des drones ainsi que d'une usine de construction de drones au CRTI de Bou Ismail, conformément aux réglementations et lois en vigueur dans le domaine, en attendant l'enrichissement de l'arsenal juridique encadrant cette activité, dont la promulgation est attendue ultérieurement, a-t-il informé.

Il a, aussi, réitéré "l'importance de la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du renforcement du rôle de l'université dans la vie économique du pays", soulignant l'impact positif des projets inaugurés, ce jeudi, sur l'économie nationale, notamment en apportant des solutions techniques à d'autres secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les collectivités locales, les services et la société en général.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a inspecté, à l'occasion, les différentes installations du CRTI, notamment la plateforme technologique des systèmes intelligents, liés notamment à l'activité de formation des télé-pilotes, dont la salle dédiée à la simulation des systèmes de drones et l'espace réservé à l'entraînement et aux essais techniques.