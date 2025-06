ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azzouz Nasri, a salué, jeudi, les politiques adoptées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "l'instauration de l'Etat de droit dans une Algérie nouvelle et victorieuse, qui veille à garantir et à protéger les droits et les libertés", a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Dans une allocution prononcée au terme d'une plénière au Conseil de la nation consacrée à l'adoption des deux textes de loi organiques relatives aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, et à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes, M. Nasri a salué, "les politiques adoptées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de l'instauration de l'Etat de droit dans une Algérie nouvelle et victorieuse, qui veille à garantir et à protéger les droits et libertés".

Il a ajouté que le texte de loi relatif à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes, constituait "une concrétisation des initiatives du président de la République, notamment le renforcement de l'arsenal juridique de lutte contre la drogue, la sensibilisation à ses dangers, la mise en place de programme de traitement et de réadaptation pour les toxicomanes ainsi que le renforcement de la coopération internationale pour lutter contre ce fléau".

Au terme de son intervention, M. Azzouz a salué "les efforts soutenus déployés par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), en collaboration avec les autres corps de sécurité, dans la lutte contre le trafic de drogue et la protection du pays et des citoyens".

Et d'ajouter, que le projet de loi offre également au justiciable "la possibilité d'engager son action en justice par voie électronique, lui épargnant ainsi les déplacements, conformément aux instructions du président de la République visant à tirer profit des avantages de la numérisation dans tous les domaines".

S'agissant du projet de loi relatif à la prévention contre les drogues et les psychotropes, le ministre a indiqué que l'importance de ce texte résidait dans "la nouvelle approche de prévention contre le fléau des drogues et des psychotropes, alliant mesures préventives, curatives et répressives", ajoutant que ce texte renfermait "de nouvelles dispositions constituant un système juridique global, intégré et multidimensionnel pour faire face à ce crime".

A noter que la séance de vote des deux projets de loi s'est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Kaouter Krikou.