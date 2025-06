Congo-Brazzaville: Haut-Katanga - Les députés provinciaux expriment leurs desiderata au ministre de la Santé

Le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, le Dr Roger-Samuel Kamba a reçu, le 19 juin à Kinshasa dans son cabinet de travail, une délégation des députés provinciaux du Haut-Katanga. Le but a été de mettre un terme aux tensions dues à la gestion sanitaire frontalière et de clarifier certaines mesures réglementaires mises en cause.

Les élus provinciaux du Haut-Katanga ont présenté au ministre de la Santé leurs desiderata en trois points essentiels. Le premier a porté sur deux arrêtés contestés dont l'un signé au niveau ministériel et l'autre à caractère interministériel qui suscitent actuellement des tensions au sein de la province, notamment auprès des transporteurs assujettis à certaines redevances. Les députés ont sollicité une relecture concertée de ces textes afin d'en atténuer les effets conflictuels.

Le deuxième point a porté sur des préoccupations relatives au fonctionnement et à la perception des services de la maison d'application du Programme national d'hygiène aux frontières (PNHF), précisément dans son interaction avec les acteurs du transport et du commerce transfrontalier. La délégation a souligné le rôle capital du PNHF dans la prévention des maladies aux frontières face aux menaces épidémiques potentielles liées à la mobilité internationale. Elle a aussi réaffirmé l'engagement des parlementaires provinciaux à sensibiliser, vulgariser et apaiser la situation sur le terrain, tout en appelant les services concernés à agir avec responsabilité et sans abus.

Enfin, la troisième préoccupation des élus provinciaux du Haut-Katanga a été relatif à la gestion institutionnelle locale. En outre, le problème de passation de service entre responsables au sein du PNHF dans la province a également été abordé, avec le souhait que cela se fasse dans le respect des normes administratives et sans susciter de tensions inutiles.

Attentif aux doléances de ses hôtes, le ministre de la Santé a exprimé sa disponibilité à les analyser et à rechercher des solutions pratiques et pragmatiques pour garantir un climat de travail apaisé, dans le respect de la légalité et de l'intérêt général.