Congo-Brazzaville: Musique - Makhalba Malecheck sur le podium le 27 juin

Entre ambiance tropicale et engagement social, l'événement promet d'être l'un des temps forts de la scène urbaine congolaise. Ce concert s'inscrit dans une démarche artistique et sociale.

Après avoir mobilisé des milliers de jeunes au stade Félix-Éboué en août 2024 pour sensibiliser à la lutte contre la délinquance juvénile, Makhalba choisit cette fois un cadre plus intimiste pour continuer à transmettre son message. Le Jardin club devient ainsi le théâtre d'un dialogue festif entre musique, conscience et espoir.

Sur scène, il interprétera ses titres les plus emblématiques, dont Na tolo, véritable hymne populaire au Congo, Congo télema, Mabe nanga, Bana Poto-Poto ou encore Mokili ekobaluka. Des morceaux qui mêlent storytelling urbain, critique sociale et rythmes entraînants. Le public pourra également découvrir des extraits inédits de son prochain projet attendu pour fin 2025.

Si la liste complète des invités n'a pas encore été dévoilée, plusieurs figures de la scène urbaine brazzavilloise sont attendues. Des collaborations spontanées pourraient surgir sur scène, à l'image de l'esprit collectif qui anime Makhalba depuis ses débuts. Le public, lui, est déjà au rendez-vous, mobilisé sur les réseaux sociaux autour du hashtag #MakhalbaAuJardin.

Makhalba Malecheck s'est imposé comme l'un des visages les plus marquants du rap congolais. Récompensé en 2023 par le Prix Jeunesse & Engagement lors des Trophées de la musique urbaine de Brazzaville, il est salué pour sa plume incisive et son charisme scénique. Son style mêle lingala, français et argot local, dans une esthétique à la fois brute et poétique.

L'artiste a multiplié les collaborations, notamment avec Koffi de Brazza sur Na tolo, ou encore avec des collectifs comme Baseron et des beatmakers tels que Mobeti Beat. Ces featurings lui ont permis d'élargir son audience tout en restant fidèle à son identité musicale.

Originaire de Poto-Poto, Makhalba a commencé dans les open mics de quartier avant de conquérir les grandes scènes. Son concert au Palais des congrès en septembre 2023, puis celui du stade Félix-Éboué en 2024, ont confirmé son statut d'artiste majeur. Il incarne une génération qui refuse de choisir entre fête et conscience, entre flow et fond.

Le concert du 27 juin au Jardin club s'annonce comme un moment de communion entre un artiste et son public, entre engagement et célébration. Makhalba Malecheck y rappellera que la musique peut être à la fois un exutoire, un cri et une fête. Et que Brazzaville, plus que jamais, est une capitale de talents.