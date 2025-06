Congo-Brazzaville: Festival de la Sape et de l'unité - Brel élu meilleur sapeur de Goma Tsé-Tsé

La première édition du Festival de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes (Sape) et de l'unité nationale, dans le département du Pool, a été remportée par Brel, suivi de deux ex aequo qui sont Merveille et Décis pour avoir eu le même nombre de points.

Le festival a été organisé par l'artiste musicien Didier Nguéngué, César Sampao et tous les Salopards de la Sape en tournée pour élire le meilleur sapeur du Pool, plus précisément dans le district de Goma Tsé-Tsé. Seuls Merveille, Brell et Décis se sont bien distingués lors de cette rencontre qui a débuté par la parade de plusieurs clubs des sapeurs venus de Brazzaville et des individualités. Il y a eu des clubs suivants : les Salopards de la Sape ; les Apôtres de la Sape ; les Borsalinos ; les Acteurs de la Sape ; le Club Luata wa Toma ; les Amis de la Sape et bien d'autres.

« Nous voulons amener les jeunes à vivre ensemble et à aimer tout le monde, à aimer leur pays tout d'abord, à aimer également les autres (...) C'est une façon de pouvoir les mettre ensemble pour échanger », a indiqué l'un des organisateurs, le sous-préfet de Goma Tsé-Tsé, Philippe Nzalankazi. Et d'ajouter: « Parce que nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu les années passées. On avait déjà tourné la page et maintenant, nous voulons aller tout droit (...) Il ne faudrait pas qu'il y ait également des gens qui viendront pour jeter de l'huile au feu. En tout cas, nous veillons sur cela. Voilà pourquoi, nous sommes en train d'organiser ces compétitions pour pouvoir édifier nos enfants, nos frères et, je crois que nous irons loin ».

La conseillère municipale Mère So, l'hôte de ce festival dans son espace situé à Nganga Lingolo, s'est dite très heureuse: « Je suis très heureuse d'avoir assisté à cet événement. Vraiment, si tout s'est bien passé, c'est grâce à notre président qui est le garant de la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, rien ne peut se faire (...) Cette première édition s'est bien passée. Nous avons assisté à l'élection de trois sapeurs et c'est bien fait ».

Elle a indiqué que c'est pour la première fois que Nganga-Lingolo a accueilli un tel événement qui a rassemblé tant de monde que prévu allant jusqu'à perturber le trafic. Les organisateurs ont fait savoir qu'ils descendront à Mindouli dans les prochains jours puis à Kinkala où se tiendra la grande finale qui va consacrer le meilleur sapeur du département du Pool.

« C'est là-bas que nous allons remettre les trophées aux heureux gagnants. Ici, il y a eu trois qu'on a retenus. A Mindouli, on fera autant et Kinkala sera le point final du festival », ont confié les organisateurs.