Congo-Brazzaville: Gratuité de la maternité - Une réunion d'harmonisation tenue avec les établissements de santé

La gratuité de la maternité qui fait partie intégrante du paquet des interventions incluses dans la couverture santé universelle a fait l'objet, le 18 juin à Kinshasa, d'une évaluation au cours d'une réunion d'harmonisation avec les responsables des structures sanitaires publiques et privées qui offrent les soins de santé gratuits.

Depuis quelque temps, des divergences de compréhension et des défis opérationnels freinaient l'évolution harmonieuse du partenariat entre l'État et les structures de santé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique sanitaire essentielle. Dans le souci d'aplanir certaines zones d'ombre et d'aligner les différentes structures autour des objectifs communs, le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, le Dr Roger-Samuel Kamba, a échangé avec les responsables des structures de santé partenaires en vue d'arrêter des nouvelles orientations et stratégies pour la bonne marche de cette politique de santé publique.

Cette réunion saluée par les participants a été un véritable cadre d'échange et de diagnostic collectif. Elle a offert l'occasion à chaque établissement de présenter ses réalités, ses réussites mais surtout les difficultés rencontrées sur le terrain depuis le lancement du programme.

Le ministre de la Santé a prêté une oreille attentive à toutes les préoccupations, mettant l'accent sur l'importance de bien cerner les faiblesses pour mieux orienter les solutions. Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'un suivi régulier. Pour ce faire, le Dr Roger-Samuel Kamba a proposé la tenue des rencontres trimestrielles d'évaluation, pour assurer une meilleure coordination et un pilotage réactif des actions. Il n'a pas omis de rappeler aux prestataires de santé l'essence même de leur mission qui consiste à soigner avec humanité, engagement et amour. "Les bénéficiaires des soins ne sont autres que nos propres enfants, nos familles et nos communautés", a-t-il indiqué.

Revenant sur les difficultés rapportées par les établissements sanitaires, le ministre a promis de mettre en place des mesures correctives pour améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre de la gratuité de la maternité sur l'ensemble du territoire. Il a, en fin, invité les partenaires à continuer à travailler main dans la main, avec rigueur, transparence et esprit de service. À l'issue de cette séance de travail, des orientations claires ont été données afin de renforcer l'efficacité du programme, dans le respect du partenariat qui lie l'État aux formations sanitaires.