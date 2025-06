Congo-Brazzaville: Lire ou relire - 'L'histoire des Etats-Unis'

La nation la plus puissante de la planète a connu une histoire tumultueuse marquée par de grands événements et de grands personnages décrits dans le livre "L'histoire des Etats-Unis".

« J'ai toujours pensé qu'une intention divine avait délibérément placé ce grand continent entre deux océans pour qu'il soit découvert par ceux qui possèdent un amour éternel de la liberté et un certain type de courage », affirmait Ronald Reagan, encore gouverneur de Californie, en 1974. La liberté et le courage sont les deux qualités qui semblent caractériser au mieux les habitants des Etats-Unis d'Amérique.

Habitée au début de notre ère par les Hohokams, puis les Hopewells et les Mississipiens, l'Amérique est la terre d'origine des Amérindiens. Ils seront colonisés par des aventuriers européens en quête d'un monde plus vivable. Au XVIIe siècle, des immigrés venant de l'Europe s'organisent pour envahir l'Amérique du Nord au détriment des autochtones indiens. Anglais, Français, Espagnols s'organisent en colonies, puis au bout de longues années de conflits meurtriers, ils optent pour la fédération des jeunes Etats afin de se démarquer de leur tutelle. En 1783, la souveraineté des treize nouveaux Etats-Unis d'Amérique est reconnue à Paris.

Après plusieurs refontes et de révolutions, une Constitution est votée et un chef de l'Etat est élu pour toute la confédération ; George Washington devient le premier président américain le 30 avril 1789. L'histoire des Etats-Unis est aussi celle des conquêtes de territoires, de l'esclavage des Noirs, de la ségrégation raciale et de la quête des libertés. « Nous devons construire un nouveau monde, un monde bien meilleur où la dignité éternelle de l'homme sera respectée », affirme le président Harry Truman en 1945.

L'Amérique, qui devient une superpuissance à la suite de deux guerres mondiales ayant affaibli l'Europe en sa faveur, s'engage, comme justicier du monde, à défendre l'indépendance des Etats. La promotion des libertés individuelles a fait des Etats-Unis un Etat miracle, presque sur tous les plans: culturel, économique, religieux, politique, sportif, industriel, etc., offrant au monde l'image d'une suprématie insolente.