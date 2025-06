Congo-Brazzaville: Agnès Ounounou - « Cette journée porte ouverte répond à un besoin fort de transmission et de visibilité »

interview

Célébrer et valoriser la richesse du patrimoine culturel congolais, tel est le leitmotiv du Haut conseil représentatif des Congolais à l'étranger (HCRC) qui a initié une journée porte ouverte à l'espace Joséphine-Baker, le 25 juin, en France. Un rendez-vous d'ores et déjà plein de couleurs qui promet, au regard de la programmation riche et variée. La présidente du HCRCE, Agnès Ounounou, nous fait le point.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.): Madame la présidente du HCRCE, peut-on connaître la substance de ce que sera la journée porte ouverte que vous organiserez le 25 juin ?

Agnès Ounounou (A.O.): Avant tout propos, je voudrais préciser que ce rendez-vous est ouvert à toute personne qui désire mettre en lumière la richesse du patrimoine culturel congolais à travers des animations musicales, des stands d'artisanat, de gastronomie, des rencontres associatives et des temps de partage intergénérationnels. Elle sera l'occasion pour les participants de découvrir le Congo profond, de goûter aux mets de chez nous mais aussi de passer de bons moments en solo, en famille et pourquoi pas avec un groupe d'amis.

L.D.B.C. : Pourquoi une telle rencontre et à quelle fin ?

A.O. : Cette initiative répond à un besoin fort de transmission et de visibilité. D'une part, elle vise à transmettre notre identité culturelle aux jeunes générations, en particulier aux Afro-descendants nés ou ayant grandi en France qui méritent de mieux connaître leurs racines, au-delà des clichés ou des oublis de l'histoire. D'autre part, elle offre un espace d'expression et de valorisation à la diaspora congolaise dans toute sa diversité : ses talents, ses engagements, sa créativité. C'est enfin une manière de célébrer ce que nous sommes, dans notre unité, notre fierté et notre désir d'avenir.

L.D.B.C. : De quoi sera-t-il question plus précisément ?

A.O. : Tout au long de la journée, le public pourra découvrir des artistes congolais, musiciens, danseurs, conteurs qui porteront nos rythmes, nos récits et notre imaginaire collectif. Il y aura aussi la visite du village culturel et économique composé de quelques exposants issus de la diaspora. Les participants pourront également goûter à des spécialités culinaires, profiter d'espaces bien-être, d'animation et de temps de parole autour de l'identité, de la mémoire et des trajectoires de vie. Bref, cette journée se veut vivante, accessible, inclusive, avec l'ambition de reconnecter les Afrodescendants à leurs racines culturelles.

L.D.B.C. : Quelles sont vos attentes en initiant ce rendez-vous ?

A.O. : Nous espérons que cette journée permettra aux jeunes issus de la diaspora, notamment les Afro-descendants, de retrouver un lien fort avec leurs origines, de valoriser les talents congolais dans les domaines artistiques, économiques, associatifs et citoyens, de renforcer le sentiment d'appartenance, la fierté identitaire et l'estime de soi et, plus largement, de rappeler que notre culture est vivante, moderne, riche et porteuse d'avenir pour nos communautés et au-delà.

L.D.B.C. : Quel sera votre rôle lors de cette journée ?

A.O. : En tant que présidente du HCRCE, je m'appuierai sur la présidente de la commission Culture, Art et Patrimoine, Mme Lauryathe Bikouta, qui assurera avec efficacité la coordination générale de l'événement : de la logistique à la mobilisation des exposants et partenaires, en passant par la communication et l'animation du jour J. Pour ma part, je serai présente tout au long de la journée afin d'échanger avec le public, de représenter la diaspora congolaise et porter le message central de cette rencontre : celui d'une culture transmise, assumée et tournée vers l'avenir.