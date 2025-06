Sénégal: Les chercheurs invités à asseoir une IA africaine

Saint-Louis — Le directeur des Stratégies et de la Planification de la recherche, Mamadou Sy, a invité les chercheurs à aller au delà des applications connues pour asseoir une Intelligence artificielle africaine. "Il faut faire des recherches dans la partie la plus profonde de l'IA ou bien dans une autre couche qui est moins profonde (...). Cela pour que notre pays et au-delà de notre pays, le continent africain, puisse disposer de sa propre intelligence artificielle", a partagé avec la presse, M. Sy.

Il représentait le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation à la cérémonie officielle de la Conférence sur la recherche en informatique (CNRIA) et ses applications dont le thème est "Technologies numériques : avancées et transformations à l'ère de l'IA"

Cette rencontre de quatre jours (18-21 juin) est organisée par l'UFR de Sciences Appliquées et de Technologie de l'Université Gaston Berger (UGB) en partenariat avec l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique.

"Nous tous, on entend parler de chatGPT qui facilite la vie de tous les jours. Mais, ce qu'on demande à l'université, c'est d'aller au-delà de cette application utilisée par le commun des étudiants ou des populations, pour créer une véritable IA africaine", a déclaré M. Sy, estimant "qu'on doit passer du statut de consommateur et d'utilisateur à producteur de contenu".

Il souligne que "ce qui se passe dans certains réseaux comme Tik Tok ne constitue pas la partie utile de ces réseaux sociaux là mais, on sait qu'il y a du contenu qui est très éducatif et qui peut permettre aux enfants de développer leurs compétences en direction, par exemple, des thèmes de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des maths et même de l'art maintenant".

Cette rencontre a été organisée pour répondre à cette préoccupation, explique-t-il ajoutant qu'avec l'IA, "on peut préserver le patrimoine immatériel.

Il estime que l'IA ne peut pas remplacer l'homme, car elle n'a pas d'éthique et de morale et ces aspects ne peuvent être gérés que par l'être humain.

Mahamadou Traoré, enseignant-chercheur et directeur du département informatique de l'UGB, a déclaré que cette rencontre vise à "favoriser le rassemblement des chercheurs en informatique de la sous-région et à stimuler la réflexion sur les problématiques actuelles en informatique".

Elle est l'occasion de "présenter des recherches scientifiques à travers des articles, panels et démonstrations et à produire des actes de conférence basés sur les travaux, recommandations et résultats obtenus".

La cérémonie s'est tenue en présence du recteur Magatte Ndiaye et de plusieurs autres responsables de l'UGB.