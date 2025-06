Afrique: Manssah - D'une vision à l'engagement, construire le continent de demain

« Manssah » est la plus grande conférence panafricaine de l'histoire dont la première édition se tiendra du 26 au 28 juin à Lomé, au Togo. Ce grand rendez-vous pour l'Afrique vise à stimuler des discussions profondes et des réflexions novatrices sur son destin, en invitant la jeunesse audacieuse à redéfinir son avenir. Il s'agira aussi de redéfinir la gouvernance et les institutions africaines en cherchant des solutions endogènes aux défis contemporains.

« Manssah » est une initiative panafricaine créée en 2023 par Alain Foka, en partenariat avec les cadres et dirigeants africains et de la diaspora pour repenser, transformer l'Afrique et inspirer le monde en créant des espaces de réflexions et d'actions accessibles pour tous. Par cet événement, les organisateurs veulent briser les stéréotypes pour montrer que l'Afrique, contrairement aux récits et discours impérialistes la décrivant comme un continent de guerre, de pauvreté, de misère, d'insécurité, d'instabilité, de corruption, de maladies, est et reste le berceau de l'humanité.

Les Africains vivant sur le continent et dans le reste du monde osent, fabriquent, produisent, entreprennent dans divers domaines et agissent pour le bien-être commun, tout en apportant des solutions efficaces contre les problèmes sociaux, économiques, sanitaires, éducatifs, culturels et environnementaux.

« Maintenant que le modèle à nous imposer par ces puissances a clairement montré ses limites et que ses initiateurs eux- mêmes sont maintenant occupés à essayer de trouver des solutions à leurs contradictions, Manssah se propose d'organiser une grande conférence panafricaine pour travailler tous ensemble à changer la donne en élaborant notre propre modèle, celui qui prend en compte nos particularismes, notre identité, nos liens séculaires, nos valeurs, nos richesses, notre immense marché. Manssah se propose de vous convier tous à cette réflexion, à cette transformation concrète de l'Afrique », a déclaré Alain Foka dans une vidéo publiée sur sa page Facebook

L'Afrique, disent les organisateurs, est un réservoir extraordinaire d'initiatives, de projets, de créativités, d'innovations. La vision à ce sommet est de fédérer tous les acteurs de solutions, d'espoirs et du changement.

Dans les actes, concrètement et dans le cadre de cette édition, il s'agira de motiver, d'impliquer, de rassembler, de renforcer l'engagement des hommes et femmes qui développent des solutions innovantes et qui mettent en oeuvre des initiatives constructives avec des solutions concrètes pour une Afrique nouvelle et prospère. Dans l'unité, la cohésion, la fraternité, la solidarité, ces acteurs mettront en avant les innovations et engagements afin de changer les narratifs négatifs sur l'Afrique pour un développement durable.

« Pour cette première édition, nous avons choisi un marqueur de notre histoire, 140 ans après la conférence de Berlin, l'Afrique doit tourner définitivement la page de la division et poser les bases d'une unité réelle et pragmatique. Là où Berlin 1885 a dessiné des frontières arbitraires, Lomé 2025 veut ouvrir la voie à une intégration économique, culturelle, sociale, politique portée par les Africains eux - mêmes », a expliqué jules Domche, porte- parole de Manssah, dans la page de l'événement.

Durant trois jours, chefs d'État, entrepreneurs, leaders d'opinion, scientifiques, artisans, artistes, agriculteurs, financiers, acteurs politiques, légitimités traditionnelles, associations et organisations non gouvernementales, universitaires seront impliqués dans un processus dynamique qui alternera sessions plénières, ateliers stratégiques pour enrichir les échanges et favoriser les collaborations en temps réel. La participation hybride sera aussi incluse pour permettre aux Africains du continent et de la diaspora de contribuer activement à l'événement, grâce à des plateformes interactives et des outils de consultation en ligne.

« Notre ambition dépasse les discours, il ne s'agit pas simplement de débattre, mais d'établir une feuille de route claire, ambitieuse et réalisable. Chaque engagement pris doit être régulièrement suivi, évalué et mesuré pour que cette conférence ne soit pas une énième conférence sans lendemain, mais plutôt un levier de transformation concrète au service de nos populations. L'Afrique est à un tournant, les lignes géopolitiques bougent et redéfinissent les équilibres mondiaux, une nouvelle génération africaine émerge, consciente de ce que le monde doit à l'Afrique », a poursuivi le porte-parole.