Congo-Brazzaville: Musique - « Nisika », MC Baba et Innoss'B réunis dans une collaboration

La scène musicale congolaise est électrisée par « Nisika », un freestyle explosif réunissant Innoss'B, le « Jeune leader » de Kinshasa, et MC Baba, figure atypique de Brazzaville. Une rencontre artistique forte, portée par des sonorités panafricaines et un clip visuellement percutant.

« Nisika » n'est pas une simple sortie musicale, c'est une passerelle artistique entre deux talents que tout oppose sur le papier, mais que la musique rassemble puissamment. Aux côtés d'Innoss'B, MC Baba brille par une prestation chargée d'énergie et d'expressivité. Le morceau, enrichi par la présence de Cité Française et Djizzo, fusionne habilement les rythmes amapiano, le rap et d'autres textures sonores venues du continent.

Le clip, publié le 22 juin 2024, enchante par son esthétisme : scènes vibrantes, chorégraphies percutantes et une ambiance qui respire la créativité urbaine. Le passage de MC Baba, largement salué sur les réseaux sociaux, concentre toutes les attentions et révèle une authenticité rare.

La naissance de ce projet relève d'une admiration artistique mutuelle. En invitant MC Baba, Innoss'B fait plus qu'un simple featuring : il tend la main à une voix singulière venue de Brazzaville, valorisant la diversité des talents congolais au-delà des frontières. De son côté, MC Baba trouve là une vitrine majeure pour faire rayonner son art, loin des clichés.

Natif de Brazzaville, MC Baba s'est imposé comme une figure singulière de la scène urbaine grâce à son flow hors normes et son énergie magnétique. Révélé dans le groupe Baseron avec son mentor Paterne Maestro, il l'avait quitté en octobre 2023. Après des mois de séparation, il a officialisé son retour au sein du collectif, évoquant une réconciliation sincère : « Le vrai amour est celui d'un père et de son fils », a-t-il déclaré dans une vidéo émotive.

Parallèlement, MC Baba a rejoint la maison de production K-10, dirigée par DJ KAP'S. Une double appartenance prometteuse, entre enracinement affectif et perspectives de rayonnement régional.

De Kinshasa à Los Angeles, Innoss'B s'est forgé une réputation d'innovateur. Révélé par le concours Vodacom superstar, il explose avec Yo pe et trace depuis une trajectoire singulière entre rumba, afrobeat et trap. Au fil des collaborations, il démontre une volonté constante de croiser les styles et de faire dialoguer les générations. Avec « Nisika », Innoss'B confirme sa capacité à fédérer au-delà des clivages, offrant à des artistes moins médiatisés une scène à la hauteur de leur talent.

Au-delà de la performance musicale, « Nisika » incarne un message fort : la scène congolaise est plus vivante que jamais, et sa richesse repose sur sa diversité. Cette rencontre entre Kinshasa et Brazzaville, entre musique populaire et rap engagé, trace un pont artistique salutaire, empreint d'émotion, d'audace et de respect.