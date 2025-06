Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial), a livré 23 tonnes de médicaments vitaux contre le VIH et la tuberculose dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu - une avancée majeure pour les populations en crise de République démocratique du Congo (RDC). Cette opération vise à rétablir l'accès aux soins pour des milliers de patients privés de traitement depuis plusieurs mois.

Ces médicaments, notamment des antirétroviraux, des traitements antituberculeux et des kits de dépistage, permettront aux centres de santé de reprendre leurs services de traitement et de prévention, suspendus dans de nombreuses zones faute de stocks.

« Ce n'est pas seulement une livraison de médicaments, c'est un signal fort de solidarité et de dignité », a déclaré Damien Mama, Représentant résident du PNUD en RDC. « Après des mois de pénurie, cette opération marque le début d'un effort plus large pour aider les communautés à se relever. À travers notre Plan de réponse à la crise, nous oeuvrons à la fois pour répondre à l'urgence, restaurer les services de base et bâtir la résilience sur le long terme. »

Cette aide sanitaire s'inscrit dans le cadre du 7e cycle de financement du programme du Fonds mondial, mené par le PNUD pour soutenir la réponse nationale au VIH et à la tuberculose sur la période 2024-2026. Ce programme vise à réduire les nouvelles infections VIH et les décès liés au Sida, à faire reculer l'incidence et la mortalité dues à la tuberculose, et à lutter contre la stigmatisation envers les personnes affectées.

Depuis janvier 2025, l'offensive du groupe armé M23 a provoqué le déplacement de plus de 4,1 millions de personnes, la mort de plus de 7 000 civils, et la déscolarisation de 375 000 enfants. Environ 60 cas de violences sexuelles sont signalés chaque jour. Les infrastructures sont détruites, les banques fermées, et les services essentiels interrompus. En tout, 6,1 millions de personnes ont besoin d'un appui immédiat.

Face à cette urgence, le Plan de réponse à la crise du PNUD pour l'Est de la RDC prévoit une intervention multisectorielle de 25,6 millions de dollars sur six mois, axée sur le retour des déplacés, la relance des services publics, l'appui aux survivantes de violences basées sur le genre, et la promotion de la cohésion sociale. À ce jour, 14,6 millions de dollars ont déjà été engagés, mais 11 millions de dollars doivent être urgemment mobilisés.

« Les populations congolaises ont fait preuve d'un courage exceptionnel face à l'adversité », a souligné Damien Mama. « Cette livraison marque une avancée majeure, mais le chemin de la reconstruction est encore long. Nous avons besoin d'un soutien durable pour restaurer les systèmes de santé, protéger les vies et redonner espoir».

Avec l'appui des autorités nationales, de la société civile et des partenaires internationaux, le PNUD et le Fonds mondial réaffirment leur engagement à ne laisser personne de côté. Cette intervention est un premier pas concret vers la reconstruction, la stabilité et la dignité retrouvée pour les communautés de l'Est de la RDC.