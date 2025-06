Dans un geste diplomatique et économique d'une portée considérable, la République Démocratique du Congo et la Tanzanie ont franchi une étape décisive vers une intégration plus profonde. Le mercredi 18 juin 2025, en marge d'une importante réunion ministérielle à Dar es Salaam, les deux nations ont procédé à un échange officiel de titres fonciers, posant ainsi les fondations concrètes pour la construction des ports secs sur leurs territoires respectifs.

La cérémonie, empreinte de solennité, a été co-présidée par le Vice-Premier Ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, et son homologue tanzanien, le Professeur Makame Mbarawa. Ce moment, qui peut paraître technique, est en réalité le point de départ d'une petite révolution pour les opérateurs économiques et les populations de l'Est de la RDC, une région au potentiel immense mais historiquement freinée par son enclavement.

L'idée est simple mais puissante : créer des extensions terrestres du port maritime de Dar es Salaam directement en RDC, et inversement. Pour un pays comme la RDC, dont une grande partie du commerce transite par les ports des pays voisins, cette initiative est vitale. Un port sec permettra de réaliser les procédures de dédouanement et de stockage des marchandises beaucoup plus près de leur destination finale.

Concrètement, cela signifie une réduction drastique des temps d'attente, une diminution des coûts de transport et de manutention, et une fluidité accrue sur l'ensemble du Corridor Central, cet axe vital qui relie le port de Dar es Salaam au coeur de l'Afrique. C'est une promesse de voir les biens arriver plus vite et moins cher sur les marchés de Lubumbashi, Goma ou Bukavu.

Cet événement majeur coïncidait avec la clôture du mandat de la RDC à la tête des organes directeurs de l'Agence de Facilitation du Transport en Transit du Corridor Central (AFTTCC) pour l'exercice 2024-2025. En passant le flambeau, le Vice-Premier Ministre Jean-Pierre Bemba a dressé le bilan d'une année marquée par un engagement sans faille de Kinshasa au service de l'intégration régionale.

« Notre objectif a toujours été clair, c'est d'améliorer la circulation rapide et à moindre coût des personnes et des marchandises au sein de notre espace communautaire, grâce à des infrastructures modernes", a-t-il martelé. Loin de se contenter des acquis, il a lancé un appel à ses partenaires pour accélérer la construction de ces ports secs, soulignant leur rôle essentiel dans la matérialisation de cette vision.

Cet échange de terrains symbolise une ambition partagée. Il témoigne de la volonté politique de Kinshasa et de Dar es Salaam de transformer leurs frontières, non plus en barrières, mais en ponts économiques.