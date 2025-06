Madagascar: Foire - L'élevage local à l'assaut des grandes cuisines

Les préparatifs de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA) et du 1er Festival International de la Gastronomie (FIG) ont été présentés lors d'une conférence de presse tenue le 18 juin 2025, au restaurant La Siete, à Andraharo.

Ces deux événements se dérouleront du 4 au 7 septembre 2025, au Centre de Conférences Internationales (CCI) Ivato, autour du thème : « La terre nourrit, la main transforme, le palais savoure ».

L'objectif principal est de créer un lien direct entre les producteurs locaux et les professionnels de la gastronomie. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans transformateurs, chefs cuisiniers, restaurateurs, food courts et passionnés de cuisine sont attendus. Le salon souhaite mettre en avant le travail des petits éleveurs et faciliter leur accès à de nouveaux débouchés professionnels, notamment auprès des grands restaurants.

Parmi les nouveautés annoncées figurent un parc animalier, des démonstrations culinaires et des rencontres B2B entre exposants et acheteurs. Le public pourra découvrir le parcours des produits locaux, depuis la ferme ou la mer jusqu'à l'assiette.

Le jumelage entre la FIA et le FIG vise aussi à favoriser les échanges entre les différents maillons de la chaîne agroalimentaire et à donner plus de visibilité aux savoir-faire malgaches. Des délégations étrangères sont attendues pour encourager l'ouverture à l'international.

Pour Koloina Ranaivo Rajaonarisoa, directrice générale adjointe de Madavision, « notre volonté est de faire tomber les barrières entre les producteurs et les transformateurs ». Elle ajoute : « Avec la FIA et le FIG, nous offrons une plateforme commune pour qu'ils construisent ensemble un avenir plus fort ».

La rencontre des exposants est programmée pour le 23 juin 2025. Les inscriptions seront ouvertes à partir de cette date pour toutes les personnes souhaitant participer en tant qu'exposants ou partenaires.