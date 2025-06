Le torchon brûle entre la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et le gouvernement. Dans un communiqué au vitriol publié le 11 juin, la plus haute instance de l'Eglise catholique en RDC a vivement condamné les propos tenus par Jean-Pierre Bemba, Vice-Premier Ministre et Ministre des Transports, les qualifiant d'inepties dangereuses pour la stabilité du pays. Signé par son président, Mgr Fulgence Muteba Mugalu, Archevêque de Lubumbashi, le texte dénonce une campagne de dénigrement orchestrée qui menace de fissurer une cohésion nationale déjà fragile.

La sortie médiatique qui met le feu aux poudres

La pomme de discorde est une intervention de Jean-Pierre Bemba sur les ondes de Top Congo FM le 9 juin 2025. La CENCO affirme avoir accueilli ses déclarations avec "la plus grande consternation, mais sans réelle surprise". Selon les Evêques, cet épisode n'est que le dernier d'une série d'attaques verbales. Ils accusent le Vice-Premier Ministre de s'être attribué, depuis la période électorale de 2023, un rôle extrêmement dangereux. Ce rôle consisterait à proférer, avec une légèreté déconcertante, des allégations jugées récurrentes, gratuites et infondées contre l'institution catholique.

Pour la CENCO, ces déclarations répétées ne sont pas anodines, elles portent atteinte à sa réputation et, plus grave encore, risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien-vivre ensemble.

Une menace pour le processus de paix

Au-delà de l'affront, les Evêques s'inquiètent des intentions sous-jacentes du VPM en charge des Transports. Ils estiment que cette "belliqueuse sortie médiatique" suggère que Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option choisie par les institutions et la Nation : celle de résoudre la crise actuelle par des voies pacifiques.

Le communiqué prend alors une tournure plus grave, ravivant des souvenirs douloureux de l'histoire congolaise. La CENCO s'interroge ouvertement : "Il y a lieu de se demander si, avec ses propos, Monsieur Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer des innocents à Kisangani et à Kinshasa". Cette référence directe à des chapitres violents du passé souligne la gravité de la situation aux yeux de l'épiscopat.

Face à ce qu'elle considère comme une attaque frontale contre la raison et le respect dû aux institutions, la CENCO s'étonne du silence des autres corps de l'État. "Il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par le Vice-Premier Ministre Bemba, il n'y ait aucune réaction des Institutions de la République et de sa hiérarchie", déplore le communiqué.

Les prélats interpellent directement le Procureur Général près la Cour de Cassation ainsi que l'Assemblée Nationale, estimant qu'ils devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire la lumière sur ces allégations et en tirer toutes les conséquences juridiques.

Fidèle à sa double mission spirituelle et sociale, la CENCO adopte une réponse à deux volets. D'une part, elle exhorte les fidèles catholiques à prier pour Jean-Pierre Bemba, "afin que l'Esprit de la paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion".

D'autre part, l'Eglise n'écarte pas le terrain judiciaire. Afin de protéger l'opinion Nationale et Internationale contre les manipulations grossières et de préserver les efforts de paix, elle se réserve le droit de saisir la justice.

Par ailleurs, la CENCO réaffirme sa détermination à défendre les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle lance un appel au peuple congolais, l'invitant à ne pas céder à la manipulation, aux discours de division ou de haine et à rester vigilant et uni pour préserver le socle de l'unité nationale : le bien-vivre ensemble.