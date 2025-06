Ce jeudi 19 juin 2025, le Ministre des Postes, Télécommunications et Numérique a présidé à Kinshasa, la cérémonie de l'atelier de validation du Rapport National sur l'état de préparation de la République Démocratique du Congo à l'intelligence artificielle. Devant ses collègues Ministres de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique et de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Augustin Kibassa Maliba a fait savoir que « le présent Rapport, a balisé la voie à l'adoption et l'usage massif de l'intelligence artificielle dans notre pays car, dit-on, qui trop embrasse, mal étreint », ce qui nous convie à une vigilance tous azimuts face à toutes ces tendances technologiques qui s'offrent à nous».

«Voilà pourquoi, en novembre 2021, les 193 Etats membres de l'UNESCO dont la RDC ont signé la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui en constitue à ce jour le tout premier cadre normatif d'éthique globale adopté à l'unanimité. Ce précieux document trace la voie vers une Intelligence Artificielle au service de l'humanité, fondée sur les droits humains, la dignité, l'inclusion, la transparence, la responsabilité et la durabilité », a expliqué Augustin Kibassa Maliba.

A l'en croire, cette Recommandation sert de cadre global et concret pour le développement et l'utilisation éthiques de l'intelligence artificielle, qui se réfèrent et s'inspirent de la charte des Nations-Unies sur les droits de l'homme.

« Cette Recommandation énumère les mesures que doivent prendre les États membres pour garantir la responsabilité, la transparence et scrupuleusement observer les réglementations et orientations spécifiques dans divers domaines publics de premier plan, tels que le genre, l'environnement, la communication et l'information », a-t-il souligné.

Saluant les efforts de l'UNESCO, dans son accompagnement du Gouvernement congolais, en élaborant un programme de mise en oeuvre de la Recommandation, dont l'objectif principal est le renforcement des capacités des différentes couches actives de la population, le Patron des PTN a indiqué que « c'est dans ce cadre, que j'ai personnellement été associé à différentes activités précurseurs à l'avènement de cette Recommandation de l'UNESCO, notamment :

- le Forum national de lancement de la mise en oeuvre de la Recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA qui s'est tenu à Kinshasa, en décembre 2022 ;

- L'atelier organisé en novembre 2023 ayant connu la participation de 16 experts provenant des différentes entités, à l'issue duquel, cinq documents ont été adoptés et un rapport synthétique de l'état de préparation de la RDC avait été élaboré en vue de la mise en oeuvre de la Recommandation sur l'éthique de l'IA ;

- La réunion technique conviant 27 experts interdisciplinaires, dont ceux de mon ministère, en vue d'enrichir et pré-valider ledit Rapport national élaboré par deux consultants en avril 2025 ».

Bien avant la prise de sa parole, le Ministre Augustin Kibassa Maliba a reçu de sa collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, le Rapport national sur l'état de préparation de la RDC à l'intelligence artificielle.

Il faut noter que cet atelier a été organisé par la Commission Nationale pour l'UNESCO, en collaboration avec le Bureau de représentation de l'UNESCO en RDC, sous le haut patronage du Ministère des Postes, Télécommunications et Numérique.