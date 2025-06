Madagascar: Grande distribution - Des produits laitiers retirés des vitrines

À la suite d'un cas d'intoxication alimentaire ayant entraîné le décès de trois personnes à Mahajanga, des produits avariés ont été découverts dans les vitrines d'un supermarché de la ville, mercredi.

Un client qui a acheté des yaourts et du flan dans un supermarché de Mahajanga a constaté que l'un des produits était avarié et couvert de moisissures. Il a immédiatement alerté les autorités sanitaires et locales. Ces dernières, dont la Direction régionale de la Santé publique de Boeny, ont alors effectué une descente sur les lieux. Durant l'inspection, il a été constaté qu'une porte de la vitrine réfrigérée était cassée depuis plusieurs mois. Un simple sachet en cellophane avait été utilisé pour la remplacer.

« La porte de la vitrine réfrigérée était cassée, ce qui ne permet pas d'assurer la température minimale de 4 °C requise pour la conservation des produits laitiers », déclare le directeur régional de la Santé publique, le Dr Julio Ramilijaona.

À la suite de ce nouvel incident, les membres de l'Organe mixte de conception, dirigés par le gouverneur Mokhtar Andriantomanga, et le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo, ainsi que le maire de Mahajanga, Heriniaina Tia Solofomanga, se sont réunis d'urgence dans le bureau du gouverneur de la région Boeny, au bloc administratif d'Ampisikina. Les services du commerce et de la santé publique collaboreront pour enquêter sur la situation et appliquer les mesures nécessaires. Les produits exposés dans la vitrine endommagée ont été retirés.

Désormais, les actions de contrôle et les inspections sanitaires inopinées vont se multiplier dans les commerces et grandes surfaces de Mahajanga, en particulier dans les établissements qui stockent des aliments périmés ou non réfrigérés.

Mission

Les deux départements- Santé publique et Commerce- seront munis d'un mandat qui leur permettra d'accomplir leur mission. Cette autorisation renforcera leur autorité auprès des propriétaires de magasins. Ces différentes actions visent avant tout à prévenir de nouveaux cas d'intoxication alimentaire dans la ville, après l'incident mortel de mardi.

En parallèle à la question des produits périmés et mal conservés, les prestations de la Jirama aggravent la situation depuis quelque temps. Le week-end dernier, notamment dimanche, jour de la fête des Pères, plusieurs quartiers de Mahajanga ont subi des coupures de courant à répétition.

Le samedi 14 juin, la Jirama avait annoncé une coupure de l'alimentation électrique de 10 heures à 15 heures dans plusieurs fokontany. Si les coupures prévues concernaient Antanimalandy Centre, Tanambao Sotema et Amparihigidro, d'autres quartiers ont également été affectés : Marovato Abattoir, Tsaramandroso Cité, Tsaramandroso Ambony, Mahavoky Atsimo, Antsahavaky, ainsi que Mahajanga Be.

Des coupures ont également eu lieu dimanche dans plusieurs quartiers. Elles pourraient être à l'origine de la dégradation des produits conservés dans les réfrigérateurs domestiques.

« Jusqu'à présent, le problème de la mortadelle ne posait aucun souci, mais si vous continuez à torturer les habitants de Mahajanga avec ces délestages, même le yaourt au soja finira par nous empoisonner. On peut reprocher aux commerçants de ne pas savoir conserver les aliments, mais le service fourni par la Jirama en est peut-être la cause », déplore un consultant en tourisme.