Madagascar: Football - PFL demi-finales aller - Elgeco Plus et Cosfa prennent l'avantage

Deux équipes prennent une large avancent lors des matchs aller des demi-finales du championnat national élite. Cosfa s'est imposé face au CFFA et Elgeco Plus a battu Mama FC.

Belle entame. Cosfa et Elgeco Plus ont arraché la victoire pendant les demi-finales aller de la Pure Play Football League (PFL), hier après-midi au By-Pass. Durant le premier match, les Militaires ont battu l'équipe d'Andoharanofo- tsy sur le score de 4 buts à 2. Cosfa menait déjà largement 3 à 0 à la pause, grâce à un triplé inscrit en l'espace de huit minutes par Toky, le buteur des Barea contre la Tanzanie à la Cosafa Cup en Afrique du Sud (24e, 30e, 43e).

Les hommes du coach Franck Rajaonarisamba ont tout tenté pour remonter la pente après la pause et ont réduit l'écart à la 62e minute. Cosfa a enfoncé le clou avec un quatrième but inscrit par Matoudi (73e). Le milieu des Barea à la Cosafa, Lalaina, a inscrit le deuxième but du CFFA, champion de Madagascar en 2022, sur penalty (80e).

Sous tension

«Cette victoire au match aller est très importante pour pouvoir aborder le retour avec sérénité (...) Les joueurs ont disputé le match sans pression et ont été efficaces en attaque», se réjouit le coach du Cosfa, Lalaina Ratsimanosika.

« Nos joueurs manquent de cohésion, car nous n'avons pu effectuer qu'une seule séance d'entraînement ensemble. Une grande partie de nos pièces maîtresses a été appelée en sélection, contrairement au Cosfa. Notre réaction, c'est-à-dire nos deux buts, a également été tardive en seconde période. Nous ne perdons pas encore espoir. Nous allons opter pour une autre stratégie au retour et consolider l'attaque », reconnait Franck Rajaonarisamba.

Au cours du deuxième match, Elgeco Plus a nettement dominé Mama FC (3 à 0). Le club du By-Pass a même raté plusieurs occasions, en première comme en seconde période. Deux joueurs des Barea Chan, Onja et Tony, ont inscrit les deux premiers buts des Oranges dans le premier quart d'heure (6e, 12e). Le but du K.O. a été l'oeuvre du Camerounais Ismaël en deuxième mi-temps.

Le match est devenu de plus en plus musclé dans les cinq dernières minutes. Une bagarre entre les deux camps a interrompu la rencontre pendant plus de dix minutes. Le président de la Fédération, ainsi que celui du CFEM, ont dû descendre sur le terrain pour calmer joueurs et dirigeants des deux équipes avant de reprendre la partie.

Les demi-finales retour auront lieu le jeudi 26 juin, toujours au By-Pass.

Décision tardive

L'Association des clubs de football élite de Madagascar (CFEM) a reçu hier à 11h30- soit une heure avant le coup d'envoi de la première demi-finale- un mail envoyé par la commission de discipline de la Fédération. Cette lettre valide la réclamation de l'AS Fanalamanga. Ce club, éliminé par le CFFA en quart de finale retour, le 1er juin, avait déposé un recours concernant un but refusé, qui aurait pu le propulser en demi-finale.« La décision est prise beaucoup trop tard, plus de deux semaines après les faits, et à peine une heure avant les matchs déjà programmés. De plus, la rencontre avait déjà été validée, et la feuille de match signée par les deux équipes, les arbitres ainsi que le commissaire au match. Les demi-finales aller sont déjà jouées, et nous ne savons plus quoi faire pour le moment », a souligné un responsable au sein du CFEM.Serge Rasanda