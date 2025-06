Madagascar: Gourmand Awards - 'Haka Fy Tsiro' nommé meilleur livre culinaire africain

La cheffe Henintsoa Moretti hisse la cuisine malgache sur le toit du monde. Son livre Haka Fy Tsiro a remporté le prix du Meilleur Livre de Cuisine Africaine au Monde dans la catégorie Countries and Regions, aux Gourmand World Cookbook Awards 2024, considérés comme les « Jeux olympiques » du livre culinaire.

La cuisine malgache entre ainsi au panthéon mondial. Haka Fy Tsiro, oeuvre gourmande et patrimoniale signée par la cheffe Henintsoa Moretti, a été distingué le mercredi 18 juin 2025 au Centre des Congrès d'Estoril, au Portugal. L'annonce a été faite sur scène par Édouard Cointreau, président et fondateur des Gourmand Awards, qui a salué l'ouvrage pour sa richesse et sa portée culturelle.

« Merci à la cheffe Henintsoa Moretti tpour son engagement inspirant à revendiquer et célébrer l'essence véritable de la cuisine malgache. À travers Haka Fy Tsiro, vous avez magnifiquement préservé et partagé des recettes authentiques ainsi que leurs influences internationales, mettant en lumière l'extraordinaire patrimoine culinaire de Madagascar. Votre exploration approfondie des vingt-deux régions rend hommage à un legs gastronomique unique, en invitant à la fois les Malgaches et le monde entier à redécouvrir et chérir ces saveurs exceptionnelles. »

Recettes de grands-mères

Vingt-deux recettes, vingt-deux régions, une seule voix : celle de Madagascar. À travers Haka Fy Tsiro, la cheffe Henintsoa Moretti a sillonné l'île pour collecter les saveurs du quotidien, les secrets transmis de génération en génération, et les gestes qui nourrissent bien plus que le corps. Le Bonitsy, le Ravitoto aux crevettes, ou encore le Mofo baolina y racontent bien plus qu'un plat : ils racontent une culture.

« Dans nos recettes, les méthodes de cuisson sont vraiment celles utilisées par nos grands-mères ; la seule différence, c'est qu'on a apporté une touche sur le plan esthétique et visuel », explique la cheffe, dans un clin d'oeil aux racines et à la modernité.

« Ce prix, je le dédie à toutes les cuisinières anonymes de Madagascar », a-t-elle déclaré avec émotion lors de la remise des prix.

Sélectionné dans quatre catégories Celebrity Chef, Food Heritage, Countries and Regions et Woman Chef l'ouvrage s'impose comme une référence incontournable.