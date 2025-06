Madagascar: Fete nationale - La kermesse militaire de retour

Après une pause bien méritée et réfléchie, la kermesse de l'Armée revient avec un nouvel élan, prête à rassembler, divertir et honorer les traditions. Cette réédition tant attendue marque un véritable renouveau pour un événement qui allie esprit de fraternité, démonstrations de savoir-faire militaire et ouverture au public.

Ce temps de pause a permis de renouveler les idées, d'affiner l'organisation et de proposer des activités plus variées, adaptées à tous les âges. Expositions, démonstrations tactiques, stands culturels, animations pour enfants, jeux et spécialités culinaires sont présents dans les rues, devant le Cercle mess militaire, jusqu'au 27 juin.

La cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue mercredi, a été présidée par le général de brigade Fernand Jaotiana, commandant de la Zone de défense et de sécurité (ZDS) d'Ankarana, en présence des autorités civiles et militaires locales qui ont visité tous les stands.

Selon les organisateurs, cette édition de la kermesse se démarque, car elle ne se limite pas à un simple divertissement. Elle constitue également un moment de rencontre entre civils et militaires, un pont entre les générations, un hommage à l'engagement et au service. Son retour symbolise la continuité des valeurs de solidarité, de discipline et de convivialité. Il s'agit aussi d'une occasion de mettre en valeur les modes de vie et les engagements des militaires, gendarmes et policiers. Les stands présentent les activités, la vie quotidienne et les compétences propres à chacun, accompagnés d'une exposition d'anciens et de nouveaux outils de travail, ainsi que des uniformes.

On y trouve également des produits de consommation issus des associations d'épouses de policiers, de gendarmes et de militaires. Un espace dédié aux enfants est aussi aménagé, ainsi que des zones réservées à divers jeux.

« Cette nouvelle édition marque le grand retour d'un rendez-vous très attendu, tant par les familles militaires que par les habitants de la région. Il s'agit de moments d'échange entre l'armée et la population, dans un esprit de partage, de transparence et de respect mutuel », conclut le commandant de la ZDS d'Ankarana.