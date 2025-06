Pendant trois semaines, la session d'avril 2025 de la réunion annuelle employeur-banc syndical de la société nationale d'électricité -SNEL- a réuni à Kinshasa les membres du comité de gestion ainsi que les permanents de la délégation syndicale nationale venus des provinces. Au cours de ces assises, les deux parties ont examiné les voies et moyens susceptibles de permettre l'amélioration de la gestion de cette entreprise publique, ainsi que les conditions de vie et de travail des agents et cadres de cette société publique. La cérémonie de clôture de ces travaux s'est déroulée le jeudi 19 juin de l'année en cours dans la capitale, en présence des membres du comité de gestion, des agents et cadres, ainsi que des permanents syndicaux, sans oublier des invités de marque.

Prenant le premier la parole à cette occasion, le président de la délégation syndicale nationale, Samuel Kaya Kinzonzi, a reconnu que les travaux se sont déroulés dans une ambiance familiale. Il s'est félicité du consensus qui s'est dégagé sur toutes les matières examinées au cours de cette réunion. Il a encouragé le comité de gestion de la société nationale d'électricité à déployer des efforts, malgré la situation financière, pour mettre en application les résolutions adoptées par les deux parties.

De son côté, le président de la délégation syndicale nationale a officiellement pris l'engagement d'accompagner la Direction générale dans le recouvrement des créances de la SNEL.

Pour sa part, la Directrice générale adjointe de la SNEL, Mme Bienvenue Moyango, a énuméré tous les points qui ont fait l'objet des travaux de cette session d'avril 2025. Elle a cependant noté que du diagnostic fait, il apparait clairement que la situation de cette société publique n'est pas brillante, ce qui n'a pas permis à la Direction générale de rencontrer à temps les préoccupations soulevées par le banc syndical. Malgré ce handicap, la Direction générale est déterminée, a-t-elle déclaré, à prendre en compte les desideratas du banc syndical. C'est ainsi qu'à partir du mois de juillet prochain, les parties ont convenu de tout mettre en oeuvre pour maximiser les recettes.

Enfin, la Directrice générale adjointe a laissé entendre que ces travaux ont été marqués par le respect des positions des parties et la qualité des débats, ce qui, à l'en croire, témoigne de la solidité des relations professionnelles et de la paix sociale qui règne au sein de cette société publique.

Le dernier à prendre la parole a été Fabrice Lusinde, Directeur général de la SNEL qui a commencé par féliciter son adjointe pour avoir mené à bon port les travaux de la réunion de la session d'avril 2025. Il a adressé les mêmes félicitations à tous les participants, et a mis un accent particulier sur le patriotisme, et l'intégrité professionnelle de l'ensemble du personnel appelé à mieux exploiter la matière première de la SNEL, l'eau, pour faire tourner les turbines et produire une énergie électrique de qualité.

En somme, le Directeur général a sollicité l'engagement de chaque employé pour atteindre les objectifs assignés à cette société publique.

Eliminer des antivaleurs au niveau des CVS

Le DG Fabrice Lusinde a surtout déploré le fait que la société perd énormément de recettes au niveau des centres de ventes de service-CVS- dont la plupart de dirigeants se caractérisent par un comportement peu recommandable à l'égard de la clientèle.

Après avoir martelé sur le fait que le nerf de la guerre se trouve dans ces structures, il les a exhortés à afficher une attitude plus honorable vis-à-vis des abonnés qui se lamentent sans cesse de la mauvaise qualité du service qui leur est rendu par ces CVS. A ce sujet, le numéro un du comité de gestion a annoncé l'évaluation qui sera faite au mois de septembre 2025 des services qu'offrent ces structures de la société nationale d'électricité, et d'en tirer les conséquences qui s'imposent.

Notons que la réunion entre l'employeur et la délégation syndicale de la SNEL est une étape importante dans la gestion de l'entreprise et la défense des intérêts des travailleurs. L'objectif principal est de discuter des revendications des agents et de trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de travail et de vie.

Ces réunions permettent également de renforcer la concertation sociale et de favoriser un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes. Et la délégation syndicale, en tant que représentante des travailleurs, joue un rôle crucial dans ce processus. Les discussions peuvent porter sur divers sujets tels que les salaires, les conditions de travail, la sécurité, la formation, etc.

Les résultats de ces réunions peuvent se traduire par la signature d'accords ou de protocoles d'accord entre l'employeur et la délégation syndicale, comme cela a été le cas en juin 2024.

Ces accords peuvent ensuite être mis en oeuvre pour améliorer la situation des travailleurs et la gestion de l'entreprise.

La réunion permet d'éviter les conflits sociaux et de favoriser un environnement de travail propice à la productivité et à la performance.