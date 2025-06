Madagascar: Nutrition et développement humain - Coopération entre le PAM et le Japon pour renforcer la résilience dans le Sud

Face aux défis de l'insécurité alimentaire et du changement climatique, le Japon et le PAM unissent leurs efforts pour soutenir les communautés du Sud de Madagascar. Un partenariat axé sur la nutrition, la résilience et le développement durable.

Dans le Sud de Madagascar, où les effets du changement climatique et de l'insécurité alimentaire se font cruellement sentir, une nouvelle initiative conjointe du Japon et du Programme alimentaire mondial (PAM) vient insuffler un nouvel espoir aux communautés rurales. L'Ambassadeur du Japon, ABE Koji, s'est rendu récemment à Fenoarivo, dans le district d'Amboasary, en compagnie de la directrice pays du PAM.

Ensemble, ils ont visité le site pilote du modèle de Transformation Rurale Rapide (RRT), un dispositif intégré qui entend améliorer durablement la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens de subsistance des populations locales. Ce modèle, salué pour son approche multisectorielle, combine agriculture intelligente face au climat, accès amélioré à l'eau, développement d'activités génératrices de revenus et autonomisation des femmes. Il sera prochainement étendu au district de Toliara, grâce au financement du Japan Supplementary Fund (JSF). À travers cette coopération, le Japon réaffirme son engagement en faveur d'un développement inclusif et résilient à Madagascar, dans un esprit de solidarité internationale.

Stimuler la production

En réponse aux défis accentués par le phénomène El Niño, le gouvernement japonais finance, à hauteur de 2,03 millions de dollars, soit environ 9,5 milliards d'ariary, un nouveau projet mis en œuvre par le PAM. Celui-ci prévoit notamment l'installation de trois pôles solaires pour accroître la productivité agricole, sécuriser l'approvisionnement en eau et stimuler l'économie locale. Ces infrastructures seront des leviers pour diversifier les sources de revenus des ménages et renforcer la participation des femmes aux décisions communautaires. Cette coopération s'inscrit pleinement dans les Objectifs de développement durable (ODD), en particulier l'ODD 2 Faim Zéro et l'ODD 17 Partenariats pour la réalisation des objectifs. Elle allie aide humanitaire et développement durable, avec des actions concrètes : promotion de classes numériques, création de centres d'apprentissage en nutrition et appui aux petits producteurs. Ce partenariat illustre une vision partagée : celle d'un Sud malgache plus résilient face aux crises et tourné vers un avenir plus sûr.