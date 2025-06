Kaolack — Les autorités administratives et académiques, notamment l'adjoint au préfet du département de Kaolack (centre), Ousseynou Kaba, et l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) du département, Dr Malick Sow, ont dit leur satisfaction concernant le bon déroulement des examens du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et de l'Entrée en sixième.

Ils ont effectué la traditionnelle visite de différents centres d'examen au niveau de la commune de Kaolack, en compagnie d'autres acteurs du système éducatif dont également l'IEF de Kaolack commune, Amadou Dia.

"Le processus d'organisation, depuis le CDD (Comité départemental de développement) et le CRD (Comité régional de développement) consacrés aux préparatifs de ces examens, a permis d'avoir un bon déroulement des épreuves à travers la signature d'arrêtés et de circulaires pour que la sécurité soit de mise au niveau des différents centres ainsi que la disponibilité des sites, avec l'appui des sapeurs-pompiers et du service d'hygiène", a affirmé Ousseynou Kaba.

Pour la commune de Kaolack, ils sont 4920 candidats à la recherche de leur premier diplôme de fin d'études dont 2062 garçons et 2858 filles répartis dans 37 centres d'examen, avec 737 personnels enseignants mobilisés dans la commune.

Dans le département, ils sont 6519 dont 2884 garçons et 3635 filles qui sont répartis dans 44 centres d'examen et 6881 personnels enseignants mobilisés, a expliqué l'adjoint au chef de l'exécutif départemental.

"D'une manière relative, le nombre de filles en lice à ces examens est supérieur à celui des garçons. C'est dire que la SCOFI (projet de scolarisation des filles) a gagné son pari par rapport à l'accès et au maintien des filles à l'école", a salué M. Kaba.

Le 28 mai dernier, lors d'une réunion du CDD consacrée aux préparatifs de ces examens, l'IEF de Kaolack départemental, Dr Malick Sow, révélait que les élèves en classe de CM2 sans état-civil représentaient la moitié de l'effectif des candidats, soit 50%.

"Comparativement à l'effectif global, les filles, au nombre de 1 776, sont plus affectées par le phénomène, puisqu'il y a 1 498 garçons dans cette situation", avait-il notamment indiqué, relevant toutefois "une très bonne organisation" des examens dans le département de Kaolack.

Pour les candidats de l'IEF Kaolack commune, sur les 4 920 candidats en lice au CFEE et à l'Entrée en sixième, les 1717 sont sans pièce d'état-civil, selon Amadou Dia,

Les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et du concours d'entrée en sixième se tiennent jeudi et vendredi.