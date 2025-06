Tunisie: QLED - Quand la performance rime avec protection oculaire

Depuis plus d'une décennie, Samsung repousse les limites de la qualité d'image grâce à sa technologie Quantum Dot, une innovation majeure dans l'univers de l'affichage. Fondée sur une maîtrise avancée des nanotechnologies, cette technologie équipe les téléviseurs QLED de la marque et offre un rendu visuel exceptionnel, tout en répondant aux enjeux de confort et de durabilité.

Au coeur de cette technologie : des nanocristaux capables de produire plus d'un milliard de nuances de couleurs, avec une fidélité colorimétrique remarquable. Les écrans QLED atteignent ainsi 100 % du volume colorimétrique selon les normes reconnues par l'industrie, offrant une précision constante, même dans les scènes lumineuses.

Mais la performance ne s'arrête pas à l'image. Dans un contexte où les écrans sont omniprésents - au bureau, à la maison ou à l'école - Samsung a intégré des fonctionnalités destinées à préserver la santé visuelle. Grâce à une réduction efficace de la lumière bleue, les téléviseurs QLED garantissent un meilleur confort oculaire, certifié par TÜV Rheinland, et permettent une utilisation prolongée, sans fatigue.

La marque a également été précurseur en matière de responsabilité environnementale. Dès 2014, le groupe a éliminé le cadmium - métal lourd toxique - de ses écrans Quantum Dot. Ce choix stratégique lui a valu la certification de sécurité environnementale de l'organisme suisse SGS, confirmant sa conformité aux normes européennes (RoHS).

Par ailleurs, la technologie Quantum Dot a reçu la certification « Real Quantum Dot Display » de TÜV Rheinland, garantissant une séparation optimale des couleurs primaires (rouge, vert, bleu) et une qualité d'affichage inégalée.

Avec plus de 150 brevets déposés, Samsung continue d'investir dans la recherche et le développement. Les dernières gammes Neo QLED et QD-OLED témoignent de cette volonté d'innovation durable, en proposant des écrans toujours plus performants, durables et adaptés aux nouveaux usages numériques.