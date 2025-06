Maroc: Mustapha El Ktiri - La Journée nationale de la Résistance, un moment de recueillement à la mémoire des martyrs de la libération qui ont répondu sans relâche à l'appel de la patrie

La célébration de la Journée nationale de la Résistance (18 juin) constitue une occasion de rendre hommage aux positions héroïques de femmes et d'hommes fidèles, qui ont répondu sans hésitation à l'appel de la patrie, remplissant leur mission nationale et militante avec abnégation, courage et détermination, a affirmé, mercredi à Casablanca, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S'exprimant lors de la commémoration du 71ᵉ anniversaire de la Journée nationale de la Résistance, coïncidant avec l'anniversaire du martyr du héros Mohamed Zerktouni, ainsi qu'avec le 69ᵉ anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V au cimetière Chouhada de Casablanca, M. El Ktiri a souligné qu'il s'agit là d'un moment de recueillement à la mémoire des martyrs de la lutte nationale, qui ont gravé avec leur sang les plus belles pages de gloire, demeurant à jamais ancrés dans la mémoire collective, et témoignant des liens solides entre le peuple et le Trône.

Le Haut-commissaire a rappelé qu'en ce même jour de l'année 1954, le héros Mohamed Zerktouni a préféré le martyr au dévoilement, sous la torture, des secrets des cellules de la résistance armée, refusant de révéler l'identité de ses compagnons ou les structures de l'organisation, devenant ainsi un symbole national dont le parcours inspire les générations et renforce la détermination des résistants pour maintenir allumée la flamme du combat patriotique à travers le temps et l'espace.

Et d'ajouter que le martyr Zerktouni, aux côtés de ses compagnons de lutte, a fait face avec foi et conviction à l'arrogance des forces coloniales, défendant la dignité de la patrie et contrecarrant les plans du colonisateur par son engagement dans la résistance armée, la formation et l'encadrement de groupes et cellules de combat, lançant ainsi une lutte acharnée à l'échelle nationale, jusqu'à la réalisation de la victoire ultime.

M. El Ktiri a, par ailleurs, rappelé que compte tenu de l'importance majeure de cet événement historique dans le patrimoine national de lutte, feu SM Mohammed V a tenu à consacrer le 18 juin comme Journée nationale de la Résistance, en hommage aux martyres valeureux, en se recueillant, le 18 juin 1956, quelques semaines après son retour d'exil, sur la tombe du martyre Zerktouni, en reconnaissance des sacrifices grandioses des artisans de l'indépendance et de l'unité nationale.

La commémoration de cet anniversaire à Casablanca a été marquée par une visite au cimetière Chouhada, où les participants se sont recueillis devant la tombe du martyr Mohamed Zerktouni, en hommage à son âme et à celles de l'ensemble des martyrs de l'indépendance et de l'unité nationale. Un rassemblement symbolique a également eu lieu devant le mémorial érigé en l'honneur des martyrs de la lutte pour la libération.

Au siège de la préfecture d'arrondissements de Ben M'Sik, un meeting commémoratif a été organisé, ponctué d'interventions et de témoignages mettant en lumière les hauts faits d'armes et les épopées du combat national pour la liberté, l'indépendance et l'unité.

Dans ce cadre, le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, Abdelkrim Zerktouni, a souligné que cette journée nationale "ne constitue pas seulement une date symbolique retraçant les grandes étapes du processus de libération du Maroc, mais représente aussi une opportunité précieuse pour puiser dans les enseignements de cette école militante et tirer des leçons des parcours de ces martyrs d'exception".

Il a ajouté que la commémoration du 71ème anniversaire de cette journée, constitue une occasion de rappeler les sacrifices consentis pour l'indépendance, la liberté et l'intégrité territoriale, tout en réaffirmant les valeurs de fidélité et de loyauté envers les âmes des résistants.

Lors de ce meeting commémoratif, organisé au siège de la préfecture, un hommage a été rendu à plusieurs membres de la famille de la résistance et de l'Armée de libération, en reconnaissance de leurs sacrifices et de leurs actions exemplaires au service de la cause nationale. À cette occasion, des aides matérielles et des soutiens financiers ont été remis au profit de ces anciens résistants.