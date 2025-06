Algérie: ENTMV - 320 traversées programmées durant la saison estivale

Alger — L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a programmé 320 traversées maritimes durant la saison estivale 2025, en vue de répondre à la forte demande enregistrée durant cette période, a indiqué, jeudi, le Directeur général de l'entreprise, Sofiane Boudaran.

Lors de la cérémonie de réception du navire grec "EL. VENIZELOS", affrété par l'entreprise pour renforcer la flotte maritime durant la saison estivale, M. Boudaran a précisé que le programme de cette saison avait été élaboré en adéquation avec les besoins des clients, sur la base des résultats des études menées dans ce domaine.

Le programme estival de l'entreprise prévoit 200 traversées entre l'Algérie et la France, reliant les ports d'Annaba, Skikda, Béjaïa, Alger et Oran à ceux de Marseille et de Sète, ainsi que 120 traversées entre l'Algérie et l'Espagne, reliant les ports d'Alger et d'Oran à celui d'Alicante.

Le programme sera mis en œuvre à travers quatre (04) navires, y compris le navire grec affrété, avec la mise en place de dispositions spéciales pour améliorer la qualité des prestations, faciliter les procédures d'accueil et les opérations d'embarquement, en coordination avec les autorités concernées, selon le DG de l'entreprise.

Par ailleurs, l'entreprise a fixé des tarifs "incitatifs et compétitifs", notamment à travers des offres promotionnelles spéciales pour encourager les membres de la communauté algérienne à l'étranger à passer leurs vacances en famille en Algérie, à l'instar des offres "El Bahia", "El Amal" et "El Hana", a-t-il fait savoir.

La cérémonie de réception du navire affrété a été présidée par le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger,

M. Sofiane Chaib, du DG de l'ENTMV, M. Sofiane Boudaran et du directeur général de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPAL), Abdelhamid Boulaam.

A cette occasion, M. Sayoud a indiqué que "le ministère des Transports a mobilisé tous les moyens logistiques et humains en vue d'assurer les meilleures prestations, et refléter ainsi la véritable image d'un pays qui accueille ses enfants avec fierté et honneur".

Saluant l'esprit de coordination et de complémentarité entre les différents acteurs sur le terrain, le ministre a précisé que les efforts déployés ne se limitent pas à l'aspect relatif aux prestations, mais englobent également l'amélioration de l'infrastructure, le renforcement des capacités de la flotte et la modernisation des mécanismes de travail, de manière à consacrer le concept du service public aux standards modernes et efficaces.

Dans son allocution, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger a salué les efforts consentis par les différents secteurs concernés, particulièrement le secteur des transports qui oeuvre à améliorer la qualité de la performance en vue de consolider les liens entre les membres de la communauté à l'étranger et le pays d'origine durant cette saison.

Le DG de l'EPAL a, quant à lui, mis en lumière une série de mesures prises par les services portuaires pour garantir une traversée fluide, à l'instar de la mise en place d'un couloir vert destiné aux familles, l'affectation d'une équipe d'agents de sécurité pour orienter les voyageurs, la mise à disposition d'une équipe de maintenance active 24h/24 et 7j/7 pour la prise en charge en temps réel de la réparation des équipements et des installations nécessaires aux voyageurs, ainsi que l'ouverture de points de vente au niveau de la gare maritime afin de répondre aux besoins des passagers.

La gare maritime du port d'Alger accueille chaque année environ 350.000 voyageurs et quelque 180.000 véhicules, a indiqué M. Boulaam, soulignant que ces chiffres sont appelés à augmenter avec l'entrée en service de plusieurs nouvelles compagnies de transport maritime de voyageurs durant cette saison.