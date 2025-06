Les institutions de médiation font face à de nouvelles problématiques touchant à l'impact de la transformation numérique de l'administration publique sur l'accès des usagers à leurs droits, à la consécration des valeurs de justice, ainsi qu'à l'accès équitable et fluide aux services publics, a indiqué, mercredi à Rabat, le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq.

S'exprimant à l'ouverture d'une journée d'étude sur "le rôle du Médiateur du Royaume entre amélioration des services administratifs et traitement des dysfonctionnements de la gouvernance : les marchés publics, l'urbanisme et la communication comme exemples", M. Tariq a souligné que ces mutations appellent à dépasser la fascination vis-à-vis des capacités exceptionnelles de l'Intelligence artificielle à analyser les données, à concevoir les programmes gouvernementaux, à simplifier les procédures et à économiser temps et efforts administratifs, pour se concentrer sur la protection des données personnelles, le respect de la vie privée, la non-discrimination et l'encadrement éthique de cette technologie.

La généralisation de l'administration numérique remet en question les grandes définitions du service public, qui passe d'une logique verticale à une construction horizontale, d'une base hiérarchique à une réalité de réseaux, ainsi que de la légitimité à l'efficacité et de l'intérêt général à la performance, a-t-il dit.

Certaines administrations recourent à des programmes de conversation automatique pour développer la communication institutionnelle, a-t-il ajouté, notant que même en cas de développement d'une compétence numérique permettant d'intégrer d'innombrables situations et possibilités et d'assurer une adaptation juridique rapide, elle sera incapable de saisir le besoin d'équité, notamment lorsqu'il s'agit d'une injustice découlant de l'application stricte de la règle juridique.

Pour sa part, le directeur du laboratoire de recherche sur la transition démocratique comparée au sein de l'Université Hassan 1er de Settat, Abdeljabbar Arrach, a relevé que cette rencontre scientifique s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'université sur les institutions constitutionnelles nationales et du renforcement du dialogue scientifique sur des questions d'actualité.

Il a également affirmé qu'elle intervient dans le sillage de la dynamique académique visant à approfondir le débat scientifique autour des multiples rôles des institutions de médiation dans la consécration de la bonne gouvernance, la consolidation des droits et du développement, ainsi que dans l'analyse et la déconstruction des fonctions exercées par l'Institution du Médiateur en tant que mécanisme constitutionnel de protection des droits et de gestion des conflits administratifs, outre ses rôles dans le soutien à la justice territoriale et administrative.

Et d'ajouter que les débats scientifiques portent sur les fonctions institutionnelles de la médiation et son rôle dans la consolidation des valeurs de bonne gouvernance dans le contexte de la transition démocratique que connaît le Maroc.

Pour sa part, le président du comité de coordination de cette journée d'étude, Said Raho, a mis en exergue le rôle de l'espace universitaire dans la mise en oeuvre des mécanismes de dialogue ouvert au profit des différents intervenants, dans la perspective d'établir des passerelles entre la connaissance académique et la pratique en matière de gestion de la chose publique.

Les travaux de cette journée d'études, organisée en partenariat avec le Laboratoire de recherche sur la transition démocratique comparée de l'Université Hassan 1er de Settat, s'articulent autour de plusieurs sessions, notamment "Lecture des rapports de l'Institution du Médiateur sur les appels d'offres publiques, cas du rapport de 2023", "Les prérogatives de la Commission nationale en matière de règlement des litiges relatifs aux marchés publics", "Le principe de concurrence dans les marchés publics marocains entre contraintes juridiques et contractuelles", ainsi que "les aspects pratiques de l'action de l'Institution du Médiateur dans le domaine des marchés publics".