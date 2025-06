Togo: Dialogue citoyen pour booster la participation féminine aux élections

A quelques jours du lancement de la campagne électorale pour les élections locales, le Groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement (GF2D) a organisé à Lomé un dialogue citoyen en faveur des femmes.

L'objectif : corriger la faible représentativité féminine sur les listes électorales et renforcer leur engagement dans la gestion des affaires publiques.

Réunissant des femmes issues de divers secteurs professionnels, les échanges ont permis de réfléchir aux leviers pour encourager le leadership féminin dans un contexte politique encore largement dominé par les hommes.

Malgré les mécanismes institutionnels mis en place pour promouvoir l'inclusion des femmes dans les instances décisionnelles, la participation féminine aux processus électoraux reste en deçà des attentes.

De nombreuses femmes continuent de manquer de confiance ou de moyens pour rivaliser dans l'arène politique locale.

« La participation des femmes constitue un enjeu crucial pour le développement inclusif et durable de nos communautés.

Il est temps de leur donner les outils pour s'engager efficacement dans la gouvernance locale », a souligné Gina Adekambi, directrice exécutive du GF2D.

Ce type de dialogue s'inscrit dans une volonté partagée par les autorités publiques et les organisations de la société civile de faire progresser la parité et l'inclusion des femmes dans la vie politique. Il s'agit non seulement de respecter les principes de l'égalité, mais aussi de garantir une gouvernance locale plus représentative et plus efficace.