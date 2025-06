Libye: Une nouvelle conférence à Berlin dans l'espoir de relancer le processus politique

Le comité international de suivi de la situation en Libye est convoqué, vendredi 20 juin, à une nouvelle réunion à Berlin, en présence des États-Unis. Ce troisième rendez-vous dans la capitale allemande vise à relancer le processus politique, alors que la situation libyenne a perdu en importance depuis le début des guerres en Ukraine, puis au Soudan et à Gaza. Le comité de suivi doit également se pencher sur la situation sécuritaire à Tripoli, en proie à de nouvelles tensions depuis mai 2025.

La réunion, décrite comme technique, vise également à impliquer les pays qui interviennent en Libye dans la recherche d'une solution. La Russie était représentée à Berlin 1, en janvier 2020, puis à Berlin 2 l'année suivante. Mais Moscou, désormais isolée sur la scène internationale en raison de son intervention en Ukraine, n'a pas été conviée à Berlin 3, cette troisième conférence sur la Libye.

La conférence est placée sous l'égide de l'ONU et se tient au niveau des ambassadeurs en présence de plusieurs pays européens, des pays du Golfe et des pays voisins de la Libye. Sont également présentes l'Union africaine, l'Union européenne et la Ligue arabe. Les deux précédentes ont eu lieu au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Un représentant du gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah y est également convié. La Guinéenne Hannah Tétteh, l'envoyée spéciale de l'ONU en Libye (Manul), voudrait remettre sur la table la question du dialogue national, considérée comme la seule issue possible pour sortir du blocage et pour relancer le processus politique. Présente à Berlin depuis la veille, elle a déjà entamé les contacts. Plus tôt dans la semaine, elle a fait le déplacement en Turquie, pays fortement impliqué en Libye.

Mise en place d'un nouvel exécutif provisoire ?

Selon des sources diplomatiques libyennes, la Manul voudrait relancer la conférence de Berlin pour appuyer les résolutions du Comité consultatif libyen. Celui-ci est composé de vingt membres et a travaillé sur des propositions en collaboration avec l'ONU.

Ce comité prépare l'arrivée d'un nouvel exécutif provisoire, qui remplacera les deux gouvernements parallèles en place, dans l'espoir de conduire le pays vers des élections générales. L'envoyée spéciale souhaite que cet exécutif soit issu d'un consensus national et d'un dialogue. Pour l'ONU, cela demeurera la seule issue possible pour sortir du blocage actuel.

Selon des sources libyennes bien informées, une sorte de Conseil consultatif de 60 personnes pourrait être nommé pour s'atteler à cette mission. Ce Conseil comprendrait les vingt membres du Conseil consultatif existant en y ajoutant des parlementaires, des membres du Haut Conseil d'État - une sorte de Chambre haute du Parlement - ainsi que des membres de la société civile.

Cette proposition serait donc adoptée à Berlin, puis à l'ONU, qui tiendra deux réunions sur la Libye le 24 juin prochain. Les résolutions de Berlin seraient adoptées par le Conseil de sécurité, afin de donner à la communauté internationale des moyens de pression, sur les parties libyennes comme sur les pays étrangers.

Aucune résolution prise n'a été appliquée jusqu'ici

Berlin 3 constituera donc une tentative de plus pour sauver le processus politique en Libye. Dans les deux précédentes conférences dans ce format, les résolutions importantes prises n'ont jamais été appliquées. Surtout en ce qui concerne le départ des mercenaires et des forces étrangères ou la dissolution des milices.

Les Libyens craignent que le scénario d'échec du passé se reproduise. Le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale Abdelhamid Dbeibah devait conduire le pays vers des élections en 2020, mais il avait lui-même contribué à l'échec de ce projet : il voulait se présenter alors que l'accord politique interdisait aux Premiers ministres en place de le faire. Le maréchal Khalifa Haftar également, même s'il affiche son accord pour un gouvernement unifié, ne cache pas ses ambitions de garder le pouvoir.

Rien n'indique aujourd'hui que les obstructions actuelles vont disparaître. La Libye est toujours dépourvue de tout cadre ou loi électorale gérant les élections. La loi actuelle n'est pas acceptée par tous et il est très difficile au prochain Conseil en formation de dépasser les clivages existants.