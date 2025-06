Sénégal: Kaolack - Programme universitaire d'accès à l'emploi - l'USSEIN et l'UNCHK posent les premiers jalons

L'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack (USSEIN) et l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) de Diamniadio, ont démarré hier, jeudi 19 juin 2025, leurs travaux de mise en place d'un nouveau système d'insertion des futurs anciens étudiants dans l'emploi et l'entreprenariat. Pendant trois (3) jours, les administrations universitaires, des étudiants, entrepreneurs, collectivités territoriales, se pencheront sur diverses thématiques en faveur d'un "link" entre les différentes parties présentes à ces assises.

Il s'agira, en effet, de poser des actes concrets de mise en place d'une synergie entre les Institutions d'enseignement supérieur (INS) et les partenaires au développement que sont les projets et programmes de l'État du Sénégal ou les réseaux d'entrepreneurs. Il y a aussi une mise en relation entre universitaires et collectivités territoriales afin de privilégier ces dernières en personnels délicatement formés et prêts à l'emploi. Ceci pour permettre aux étudiants de retrouver plus d'espoir dans leur cursus universitaire car espérant, à plus de 90% des chances, trouver un emploi une fois sortis des campus universitaires ou pouvoir monter, eux-mêmes, leurs propres entreprises et projets.

Ces assises ont été présidées par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Dr Abdourahmane Diouf. Elles sont soutenues par le Programme de professionnalisation de l'enseignement supérieur en ancrage dans les territoires (PEA-PETTAL), financé par l'Agence française de développement (AFD) et celui de FORCE-N dont la vocation est de développer l'emploi et l'employabilité des jeunes à partir du Numérique. Ces journées de réflexions et de partages (panels et conférences) constituent une opportunité pour relever un certain nombre de défis : celui de l'écart ayant longtemps existé entre les universités de manière générale et le monde du travail, les partenaires au développement en l'occurrence.

Pour ce besoin de sceller des actions communes en termes de partenariats féconds et durables, les Collectivités territoriales sont les premières invitées dans cette nouvelle synergie que les universitaires entendent bâtir et mettre en oeuvre au profit du marché de l'emploi. Ainsi, outre la compétence technique relative à la formation et la recherche universitaire qui sont dispensées, cette rencontre sera pour autant l'occasion d'enseigner aux étudiants les techniques de rédactction de demandes d'emplois, de curriculum vitaE (CV) ou comment faire un entretien, entre autres compétences dont les étudiants ont le plus besoin.

Au-delà des nombreux discours prononcés lors de la cérémonie d'ouverture, la rencontre a toutefois été l'occasion pour le recteur de l'USSEIN, Diégane Diouf, d'interpeller le ministre Abdourahmane Diouf sur la question des infrastructures de l'université. Cela sous une pluie d'applaudissements des étudiants. Le Ministre qui n'a pas tardé à réagir, a tenu ces propos : «chers étudiants, vous avez en face de vous un gouvernement qui ne fuit jamais ses responsabilités. Qui d'autre que le gouvernement du Sénégal, qui d'autre que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a intérêt plus que nous à terminer les chantiers dans les différentes universités du pays ? Nous sommes plus pressés que vous.

Nous sommes plus engagés dans cette tâche que vous. Nous travaillons tous les jours à trouver des solutions. Je vais citer le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye : «nous sommes dans un pays avec des marges de manoeuvres réduites» et nous travaillons sur cette base à finaliser ces chantiers et à vous donner toutes les conditions possibles et imaginables, en tout cas les meilleures conditions, pour que nos universités soient aux devants du projet académique que nous développons, pour que le calendrier académique soit restauré, pour que nos universités soient les meilleures», a-t-il mis à l'oreille des étudiants et leurs administrations.