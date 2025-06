Dans le cadre de sa politique de diversification des sources de financement et de renforcement de sa souveraineté budgétaire, l'État du Sénégal a procédé hier, jeudi 19 juin 2025, au lancement officiel d'une émission obligataire par appel public à l'épargne. D'un montant de 300 milliards de francs CFA, cette initiative ambitieuse s'inscrit dans la dynamique du Plan stratégique « Sénégal Vision 2050 » et vise à mobiliser l'épargne nationale, régionale et internationale pour soutenir des projets structurants à fort impact économique et social.

Le Trésor public du Sénégal a procédé, hier jeudi 19 juin à Dakar, au lancement officiel d'un emprunt obligataire par un appel public à l'épargne, d'un montant de 300 milliards de francs CFA (soit environ 457,35 millions d'euros). Cette opération, inscrite dans la Loi de finances 2025 et arrimée au cadre stratégique du Projet « Sénégal 2050 », a pour objectif la mobilisation de ressources destinées au financement de projets structurants à fort impact socio-économique. Lors de lancement le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, a salué cette opération, la qualifiant de « choix stratégique susceptible de construire un avenir plus souverain, plus compétitif et plus équitable ». Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'un instrument financier, mais bien d'un tournant majeur dans la trajectoire économique du pays, qui affirme ainsi sa volonté de s'ériger en acteur autonome et crédible sur le marché financier régional.

Une opération inclusive, accessible et fiscalement avantageuse

L'émission, encadrée par CGF Bourse en qualité d'arrangeur et chef de file, en partenariat avec Société Générale Sénégal et Société Générale Capital Securities West Africa, est ouverte à la souscription du 19 au 30 juin 2025. Elle est accessible dès 10 000 francs CFA, avec des taux d'intérêt compétitifs : 6,60 % pour une maturité de 5 ans, 6,75 % sur 7 ans et 6,95 % sur 10 ans. Par ailleurs, les revenus issus de cette souscription sont exonérés d'impôt pour les résidents sénégalais, rendant l'opération particulièrement attractive.

Cette levée de fonds s'adresse à un public large et diversifié : institutions financières, entreprises, mutuelles, particuliers et membres de la diaspora. Elle incarne une volonté d'inclusion économique et de participation citoyenne à la dynamique de développement national.

Une dynamique soutenue par la croissance et les perspectives énergétiques

Dans un contexte de croissance économique robuste, estimée à 8,8 % en 2025 contre 6,7 % en 2024 portée par l'essor du secteur énergétique avec des productions prévues de 30 millions de barils de pétrole et 1,2 million de tonnes de gaz naturel liquéfié, cette opération constitue un levier fondamental pour accompagner la transformation structurelle de l'économie sénégalaise.

Une reconnaissance régionale et une signature souveraine renforcée

Le Directeur de l'antenne sénégalaise de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), M. Oumar Dème, a salué cette initiative, qu'il considère comme un symbole de confiance renouvelée dans le marché financier régional. Il a rappelé que, sur la période 1998-2024, le Sénégal a levé plus de 4 300 milliards de francs CFA, témoignant de la solidité et de la crédibilité de sa signature souveraine.

Un outil stratégique de maîtrise des risques et de transparence

M. Alioune Diouf, Directeur de la Dette publique, a souligné la portée stratégique de cette émission, libellée en monnaie locale. Elle permet de limiter l'exposition aux risques de change, de préserver les marges budgétaires et de renforcer l'autonomie de financement du pays. Il a également mis en avant le respect des standards de transparence exigés par les régulateurs régionaux, ainsi que la structuration de l'opération sur différentes maturités (3, 5, 7 et 10 ans) pour répondre aux attentes variées des investisseurs.

Afin de garantir le succès de l'opération, les autorités sénégalaises entendent intensifier les campagnes de communication, tant au niveau national qu'auprès de la diaspora. L'objectif est de sensibiliser un éventail plus large d'épargnants et d'investisseurs potentiels à cette initiative, considérée comme un pilier majeur du financement des projets inscrits dans le Plan d'action prioritaire (PAP) 2025-2029.