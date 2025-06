Sénégal: Basketball - Affaire du refus de visas des Etats-Unis aux lionnes - Sonko « dunk » Washington et encense Pékin

Le torchon brule entre Washington DC et Dakar. Répondant au refus des autorités américaines de délivrer des visas a certains joueuses et membres de l'encadrement de l'équipe nationale de basketball féminin pour un stage de 10 jours aux États-Unis, le Premier ministre sénégalais a intimé l'ordre a la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la culture d'annuler purement et simplement le déplacement au pays de l'oncle et d'organiser le regroupement au Sénégal. Mieux ou pire, Ousmane Sonko, a profité de l'occasion pour tresser des lauriers a Pékin, grand rival de Washington. Une sortie au vitriol qui risque d'envenimer les relations déjà tendues à cause de la décision de l'administration de Trump d'inscrire le Sénégal sur la liste des 25 pays africains interdits de visa.

Le Premier Ministre Ousmane Sonko est sorti du silence après le problème de refus de visas de l'Ambassade des États-Unis de certains membres de la délégation sénégalaise de l'équipe nationale de basketball féminine pour les besoins du stage initialement prévu au pays de l'Oncle Sam. Le Chef du gouvernement s'est prononcé sur son compte Facebook à travers un message où il rappelle les principes du nouveau régime quant à la souveraineté.

Sur le réseau social, Ousmane Sonko écrit : « Informé du refus de délivrance de visas à plusieurs membres de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, j'ai donné instruction au Ministre des Sports d'annuler purement et simplement le stage de préparation de dix jours, initialement prévu aux États-Unis d'Amérique ».

« Ce stage sera désormais organisé à Dakar, dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes », ajoute-t-il.

Mais le Chef du gouvernement de s'arrête là. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la République populaire de Chine, qui a accordé plusieurs dizaines de bourses de préparation à nos athlètes ainsi qu'à leurs encadreurs, dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ».

« Nous réaffirmons avec clarté et fermeté notre nouvelle doctrine de coopération : une coopération libre, équilibrée, fondée sur le respect mutuel et le bénéfice partagé. Cette doctrine s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence le président de la République, en harmonie avec la ligne directrice du parti PASTEF, et en droite ligne des orientations stratégiques de l'Agenda national de transformation ».

Avant Trump, c'était Macron

Rappelons que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre sénégalais apporte des répliques salées a une grande puissance. En début du mois de janvier dernier, Ousmane Sonko avait qualifié sur les réseaux sociaux de «totalement erronée» l'affirmation selon laquelle le départ annoncé des quelques centaines de soldats français ferait suite à une proposition de la France qui aurait laissé aux pays concernés par une réorganisation de la présence militaire française la primeur d'annoncer de tels retraits.

« Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain», avait dit Ousmane Sonko. Fustigeant l'ingratitude d'Emmanuel Macron, il avait répliqué : «La France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel».

Le président du Pastef avait même juge bon de «rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait, peut être aujourd'hui encore, allemande».