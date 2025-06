Cote d'Ivoire: La pays approuve de nouveaux permis d'exploration aurifère alors que l'exploitation minière est en plein essor

TLDR

Le gouvernement de Côte d'Ivoire a approuvé trois nouveaux projets de décrets accordant des permis de prospection aurifère.

Les permis ont été attribués à K MINING SARL (pour Djékanou, Oumé et Toumodi dans le centre de la Côte d'Ivoire) et à ENIAM SARL (pour Danané dans l'ouest et Kong dans le nord-est).

Cette annonce fait suite à une découverte majeure réalisée par Resolute Mining à Doropo, où plus de 100 tonnes d'or ont été identifiées sur 1 850 km².

Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a approuvé trois nouveaux projets de décrets accordant des permis d'exploration aurifère, réaffirmant ainsi son engagement à accélérer le développement du secteur minier en pleine croissance du pays.

Les permis ont été attribués à K MINING SARL (pour Djékanou, Oumé et Toumodi dans le centre de la Côte d'Ivoire) et à ENIAM SARL (pour Danané dans l'ouest et Kong dans le nord-est). Valables quatre ans, les permis exigent le respect de normes techniques et environnementales.

Cette annonce fait suite à une découverte majeure réalisée par Resolute Mining à Doropo, où plus de 100 tonnes d'or ont été identifiées sur 1 850 km². Le projet devrait générer plus de 300 milliards de francs CFA de recettes fiscales sur une durée de vie de plus de 20 ans, avec un début de construction au premier trimestre 2026 et un investissement total de 300 milliards de francs CFA.

Key Takeaways

La Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur clé du secteur aurifère en Afrique de l'Ouest en accélérant l'exploration, l'octroi de licences et les investissements. L'impulsion récente du gouvernement reflète à la fois l'augmentation de la demande mondiale et le rôle stratégique de l'exploitation minière dans la diversification de l'économie nationale. La découverte de Doropo est particulièrement importante : elle représente l'une des plus grandes découvertes d'or de la région et pourrait permettre de réaliser des gains fiscaux et d'infrastructure à long terme. Avec l'élargissement des licences d'exploration, la Côte d'Ivoire aligne les cadres réglementaires sur l'intérêt des investisseurs pour débloquer les chaînes de valeur minières. Alors que les prix de l'or restent élevés et que les technologies d'exploration s'améliorent, l'approche du pays, qui consiste à équilibrer le développement durable et la compétitivité mondiale, pourrait servir de référence pour une transformation basée sur les ressources dans toute la région.