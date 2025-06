Afrique: Le Tchad et le Niger font progresser l'interconnexion par fibre optique dans le cadre du projet Backbone

TLDR

Le Tchad s'efforce de réduire sa dépendance à l'égard du Cameroun en matière d'accès à l'internet en mettant en place une liaison transfrontalière par fibre optique avec le Niger. Du 17 au 20 juin, une délégation conduite par le ministre tchadien des télécommunications, M. Boukar Michel, s'est rendue au Niger pour faire avancer les plans de la dorsale transsaharienne à fibre optique (DTS), une initiative d'infrastructure régionale conçue pour relier six pays du Sahel.

Le projet vise à diversifier les options de connectivité internationale du Tchad. Depuis 2015, le Tchad dépend d'une seule route via le port camerounais de Kribi, qui a connu des perturbations répétées, y compris une panne majeure en octobre 2024. L'interconnexion DTS avec le Niger est considérée comme la première étape majeure du Tchad vers la résilience numérique.

Le Niger a déjà achevé 97 % de son tronçon de 1 031 km, la livraison finale étant prévue pour septembre 2025. Il reste au Tchad 100 km sur 609 km, et aucun calendrier actualisé n'a été confirmé.

Key Takeaways

Le projet DTS reliera l'Algérie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Mali et la Mauritanie, permettant ainsi aux États enclavés comme le Tchad d'accéder aux câbles sous-marins par le biais de multiples passerelles côtières. L'Algérie et le Nigeria disposent déjà de plusieurs liaisons par câble sous-marin, offrant ainsi une redondance d'acheminement dont le Tchad est actuellement dépourvu. En attendant la route du Niger, le Tchad a signé un accord avec le Cameroun en mai 2025 pour améliorer sa connexion existante, y compris un plan pour augmenter la capacité du réseau à 100 Gbit/s et déployer des outils de surveillance pour améliorer la sécurité. L'accord couvre également la restructuration de la dette de la SOTEL et la modernisation d'infrastructures telles que les liaisons Nana-Mbéré et Yagoua-Bongor. En définitive, le projet DTS est considéré comme la solution à long terme la plus viable pour la souveraineté de l'internet au Tchad. Une fois opérationnel, il fournira un deuxième point d'accès international, réduisant la vulnérabilité, soutenant l'intégration régionale et permettant de participer à l'économie numérique croissante du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.