Gambie: Access Bank achève l'acquisition de l'unité gambienne de StanChart

Access Holdings a finalisé l'acquisition de Standard Chartered Bank Gambia, suite à l'approbation finale de la Banque centrale de Gambie le 13 juin. La transaction met fin à 130 ans de présence de Standard Chartered dans le pays, qui remonte à 1895.

L'opération comprend le transfert de tous les actifs et le retrait de la licence bancaire de Standard Chartered. Les autorités locales de régulation financière ont supervisé la transition en coordination avec les dirigeants des deux banques afin d'assurer la continuité et la conformité.

Access Holdings, qui opère déjà en Gambie par l'intermédiaire d'une filiale locale créée en 2007, assumera désormais le contrôle opérationnel total. Une fusion entre les deux entités est envisagée mais n'a pas encore été finalisée.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie de retrait de Standard Chartered de certains marchés africains. Depuis juillet 2023, la banque britannique se sépare de ses filiales régionales, dont plusieurs ont été rachetées par Access Holdings.

Key Takeaways

L'acquisition de Standard Chartered Bank Gambia renforce la stratégie d'Access Holdings visant à se développer en Afrique par le biais d'acquisitions ciblées. Suite à son récent achat de la National Bank of Kenya, le groupe financier nigérian établit une empreinte plus large en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Cette stratégie reflète une tendance plus large de consolidation financière en Afrique, où les champions régionaux comblent le vide laissé par les banques mondiales qui se retirent des marchés plus petits. Pour Access, l'acquisition de la Gambie renforce sa part de marché et approfondit sa stratégie d'intégration régionale.

Les services financiers étant de plus en plus intégrés numériquement au-delà des frontières, Access Holdings se positionne pour servir des clients panafricains avec des solutions bancaires transfrontalières, de financement du commerce et de vente au détail. Sa présence croissante dans de multiples juridictions réglementaires indique également son intention de rivaliser à grande échelle avec ses homologues multinationaux, tout en s'appuyant sur sa base nigériane pour ancrer son expansion. Alors que les acteurs historiques comme Standard Chartered se replient, les banques locales et régionales comme Access saisissent l'opportunité de redéfinir les services bancaires africains pour la prochaine génération.