Le Togo a inauguré l'usine Star Garments sur la plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), marquant ainsi une étape importante dans le programme de transformation industrielle du pays.

Ce projet de 25 millions de dollars (13 milliards de francs CFA) est le premier site africain de Star Garments, une filiale de la société américaine Charles Komar & Sons.

L'usine de 3,7 hectares produira des vêtements de nuit, des vêtements d'intérieur et des vêtements superposés, et créera 2 000 emplois d'ici à 2025.

Le Togo a inauguré l'usine Star Garments sur la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA), marquant ainsi une étape importante dans le programme de transformation industrielle du pays. Soutenu par la Société financière internationale (SFI), ce projet de 25 millions de dollars (13 milliards de francs CFA) est le premier site africain de Star Garments, une filiale de la société américaine Charles Komar & Sons.

L'usine de 3,7 hectares produira des vêtements de nuit, des vêtements d'intérieur et des vêtements superposés, créant ainsi 2 000 emplois d'ici 2025, dont plus de 60 % pour les femmes. D'ici à 2030, la création totale d'emplois devrait dépasser les 4 500 postes directs et indirects.

Le Premier ministre Faure Gnassingbé a qualifié le projet de "preuve tangible" de la transformation du Togo, soulignant son rôle dans la transformation à valeur ajoutée des produits agricoles locaux, en particulier le coton. L'usine s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à développer les secteurs du textile et de l'agroalimentaire et à réduire la dépendance à l'égard des importations.

Key Takeaways

L'ouverture de l'usine Star Garments reflète les efforts déployés par le Togo pour se positionner en tant que centre industriel régional, en particulier dans les secteurs de l'agroalimentaire et du textile. En encourageant l'utilisation du coton local et l'exportation de vêtements finis, le pays cherche à construire des chaînes de valeur nationales, à augmenter la productivité et à accroître les recettes d'exportation.

L'installation est certifiée LEED, ce qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Togo en faveur d'une industrialisation durable et à faible émission de carbone. Elle utilisera des colorants écologiques, des matériaux biodégradables et des bâtiments passifs afin de réduire l'impact sur l'environnement.

Charles Komar, directeur général de la société, a déclaré que le Togo offrait un climat favorable à l'investissement, en citant des politiques solides et la stabilité. Le projet s'inscrit dans l'objectif plus large du Togo d'attirer les investisseurs étrangers tout en créant des emplois et en stimulant une croissance industrielle inclusive et axée sur les exportations.